Wie geht es weiter mit dem Sparkassen-Areal am Brill? Die Pläne bleiben unklar. (Roland Scheitz)

Es gibt weiterhin keinen Fortschritt, was die Pläne für das Sparkassen-Areal angeht. Ein für diesen Donnerstag vorgesehener Gesprächstermin im Bauressort ist kurzfristig abgesagt worden. Martin Fecke, Vorstand des Berliner Planungsbüro Assmann, sollte sich eigentlich im Auftrag der Investoren, dem israelischen Brüderpaar Pinchas und Samuel Schapira, mit Vertretern der Behörde am Vormittag besprechen. Doch das vereinbarte Gespräch mit Senatsbaudirektorin Iris Reuther und Reinhard Viering, Leiter der Stadtplanung, musste Fecke wegen eines Krankheitsfalles in der Familie absagen. Das bestätigt Behördensprecher Jens Tittmann auf Nachfrage. Einen neuen Termin gebe es noch nicht.

In dem Termin sollte es um die Zukunft des Sparkassen-Areals gehen. Wie der WESER-KURIER berichtete, hat Bremens Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) in einem offiziellen Brief an die Investoren und Eigentümer der Fläche, die Schapira-Brüder, Klarheit über die konkreten Pläne für das Projekt eingefordert.

Das Thema hat eine lange Vorgeschichte: Für das Sparkassen-Areal am Brill hatte Stararchitekt Daniel Libeskind im Auftrag der Schapira-Brüder einen Entwurf vorgelegt, der vier Türme und mehr als 70.000 Quadratmeter Geschossfläche für Geschäfte, Büros und Wohnungen vorsah. Bremens rot-grün-rote Regierungskoalition hatte den Plänen für die Nahtstelle zwischen der City und dem Stephaniviertel allerdings eine Absage erteilt. Unter anderem soll die Bruttogeschossfläche von 79 000 (laut Libeskind-Plan) auf die ursprünglich vorgesehenen 40.000 Quadratmeter gestutzt werden. Dementsprechend würden auch die vier Türme schrumpfen.

Laut dem Schreiben von Senatorin Schaefer haperte es auch an der Kommunikation mit dem von den Schapiras beauftragten Berliner Planungsbüro Assmann. Dessen Vorstand Martin Fecke sei mehrfach telefonisch nicht zu erreichen gewesen.