ies ist auch der letzte Tag der großen Sonderausstellung "Cool Japan – Trend und Tradition". (Koch)

Bäder: Das Südbad und das Freizeitbad Vegesack öffnen von 10 bis 18 Uhr. Das Vitalbad in der Vahr ist von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Alle anderen Bäder bleiben an diesem Tag geschlossen.

Botanika: Das Science Center Botanika kann am 1. Mai von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

Müllabfuhr: Am Maifeiertag macht die Müllabfuhr Pause; die Rest- und Bioabfallsammlung sowie die Abfuhr von Papier und Gelbem Sack fällt ebenfalls aus. Der Abfuhrtermin wird am Sonnabend, 5. Mai, nachgeholt. Genaue Angaben sind dem Bremer Abfallkalender zu entnehmen.

Museen: Am 1. Mai ist das Überseemuseum von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Kunsthalle und das Focke-Museum öffnen von 10 bis 17 Uhr. Die Kunstsammlung Böttcherstraße öffnet am Maifeiertag von 13 bis 18 Uhr. Das Gerhard-Marcks-Haus und das Neue Museum Weserburg bleiben am 1. Mai geschlossen. Das Bremer Geschichtenhaus im Schnoor ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet (letzte Führung um 17 Uhr).

Straßenbahnen und Busse: Das Kundencenter der Bremer Straßenbahn AG am Hauptbahnhof hat am Montag, 1. Mai, zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet. Die Kundencenter Domsheide und Vegesack bleiben geschlossen.

Universum: Das Science Center ist am 1. Mai von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Bremerhaven: Der Zoo am Meer kann am Maifeiertag von 9 bis 19 Uhr besucht werden. Das Klimahaus öffnet am 1. Mai von 10 bis 19 Uhr. Das Auswandererhaus, das Deutsche Schiffahrtsmuseum sowie das Historische Museum sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Wochenmärkte: Wegen des Maifeiertages werden folgende Wochenmärkte auf Montag, 30. April, vorgezogen: Neukirchstraße, Walliser Straße, Berliner Freiheit und in Bremen-Nord der Markt am Sedanplatz.