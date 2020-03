Die E-Scooter der Firma Voi bleiben in Bremen erstmals unbewegt - das Unternehmen hat den Betrieb angesichts der Corona-Krise eingestellt. (Jürgen Hinrichs)

Dass „Alkohol am Lenker“ ein Thema beim E-Scooter-Anbieter Voi ist, merken dessen Kunden sofort. „Don't drink and ride“ lautet ein Schriftzug auf jedem Lenker, unübersehbar neben dem QR-Code angebracht, an dem der Roller entsperrt wird. Außerdem erhalte jeder E-Scooter-Nutzer über die App des Unternehmens Push-Benachrichtigungen, die vor Trunkenheitsfahrten warnen, sagt Claus Unterkirchner, Generalmanager von Voi. Das schwedische Unternehmen, peilt in Bremen ein Angebot von 280 Rollern an.

„Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer hat bei uns höchste Priorität“, betont Unterkirchner. „Deshalb setzen wir uns aktiv dafür ein, dass unsere Nutzer alle wichtigen Verkehrsregeln rund um den E-Scooter kennen und befolgen.“ Aus diesem Grund habe sein Unternehmen eine bundesweite Verkehrssicherheitskampagne für E-Scooter gestartet. Dazu würden lokale E-Scooter-Trainings organisiert, in Bremen zuletzt am 6. März.

Digitales Zertifikat

Bei diesen Trainings werde den Teilnehmern zunächst erklärt, wie ein E-Scooter funktioniert. Dann gebe es eine Einweisung in die geltenden Verkehrsregeln sowie dazu, was es nach der Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge zu beachten gilt. Aber auch das Thema Alkohol werde angesprochen. „Um den Teilnehmern die Gefahr einer Fahrt unter Alkoholeinfluss vor Augen zu führen, verwenden wir eine spezielle Trunkenheitsbrille“, erläutert Unterkirchner. Die könnten die Nutzer aufsetzen und sich damit dann unter Hilfestellung auf einen E-Scooter stellen. Ein Hinweis, den die Nutzer augenscheinlich ernst nehmen würden, berichtet der Manager. „Uns erreichen aktuell nur vereinzelt Nachrichten von Trunkenheitsfahrten auf unseren E-Scootern.“ Im Anschluss an die theoretische Einweisung könnten die Teilnehmer am Training den E-Scooter dann unter Anleitung testen und bekämen von den Trainern Einweisungen zum Fahren durch einen Parcours, dazu gehöre auch ein Bremstest.

Außerdem habe Voi eine digitale Fahrschule für Nutzer von E-Scootern ins Leben gerufen. Eine Konsequenz aus einer Erhebung des Weltverkehrsforums, aus der hervorgehe, dass heute viel weniger Menschen einen Führerschein machen als noch in der Vorgängergeneration. Folge davon: Viele der Nutzer von E-Scootern, für die man keine Fahrerlaubnis benötigt, hätten Lücken, was die geltenden Verkehrsregeln betreffe.

In der digitalen Fahrschule könnten Nutzer daher ähnlich wie beim theoretischen Teil einer Führerscheinprüfung Fragen rund um den E-Scooter beantworten, erklärt Unterkirchner. „Und sie werden dafür von uns mit einem digitalen Zertifikat und Freifahrten belohnt.“

Zur Sache

Roller-Verleih eingestellt

Wegen Corona ist zumindest beim E-Scooter-Verleiher Voi Alkohol am Lenker derzeit kein Thema mehr: Zum Schutz der Bürger vor dem Virus hat das Unternehmen den Betrieb seiner Fahrzeuge in Bremen komplett eingestellt. Für wie lange, steht derzeit nicht fest. Über ein Mobilitätskonzept in Krisenzeiten werde gemeinsam mit den Behörden nachgedacht, heißt es vonseiten der Firma.