Mit einem Corona-Test können Reiserückkehrer aus Risikogebieten unter Umständen eine Quarantäne vermeiden. (Karl-Josef Hildenbrand /dpa)

Anders als in der Mitteilung an die Presse formuliert, begrenzt das Gesundheitsressort nun die Möglichkeit, einen kostenfreien Corona-Test in Anspruch zu nehmen, auf Urlauber, die aus einem sogenannten Corona-Risikogebiet nach Bremen zurückkehren. Das Ressort hatte diesen Test zuvor für alle Heimkehrer aus dem Ausland angekündigt, unabhängig vom Urlaubsziel. Entsprechend hatte der WESER-KURIER am Dienstag berichtet.

Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitssenatorin, entschuldigt sich für den Fehler. Mit einem negativen Corona-Test haben die Rückreisenden die Möglichkeit, eine 14-tägige Quarantänepflicht abzukürzen, die sie sonst erwartet.

Die Risikogebiete werden gemeinsam durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium festgelegt. Abhängig von den Fallzahlen in den jeweiligen Ländern ändert sich diese Einschätzung. So ist seit diesem Dienstag zum Beispiel Luxemburg neu auf der Liste, während die Kapverdischen Inseln und Schweden herausgefallen sind.

Wird ein Land zum Risikogebiet erklärt, während man dort Urlaub macht, kann ein anschließender Arbeitsausfall wegen der dann unerwarteten Quarantäne nicht zulasten des Mitarbeiters gehen. Das hatte ein Schreiben der Stadt Bremen an die Angestellten allerdings so dargestellt. Nach Einspruch des Personalrates ist das zuständige Finanzressort von dieser Darstellung inzwischen abgerückt. Wer bewusst in ein Risikogebiet reist, muss die anschließende Quarantäne einplanen. Für diese Zeit gibt es weder Krankschreibung noch automatische Lohnfortzahlung.