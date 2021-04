Ein Kundin zeigt bei einem Friseur auf ihrem Handy das Ergebnis eines negativen Corona-Schnelltests. (Bernd Weissbrod)

Erst testen, dann schneiden: Mit Beginn der Notbremse ist vor dem Termin beim Friseur ein Gang zum Testzentrum angesagt. Wer seine Haare machen lassen möchte, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Was halten Bremer Friseure von der Regelung?

Innungsobermeister Heiko Klumker, der in Huchting einen Salon betreibt, ist ganz zufrieden. „Mit den jetzt geltenden Regelungen können wir eigentlich ganz gut leben“, sagt er. Nach einer Videokonferenz mit seinen Kollegen aus der Innung und auch nach Rücksprache mit der Berufsgenossenschaft weiß er, dass er zumindest keine aufwendigen Testkapazitäten selbst aufbauen muss. „Die Stadt Bremen ist ja in einer ganz guten Situation mit ihren vielen Testzentren. In Bremerhaven sieht das zum Beispiel anders aus.“

Doch Klumker benennt auch die Tücken: „Was machen wir mit kurzfristigen Terminen, wenn man es vorher nicht ins Testzentrum schafft?“ Die Kunden können dann einen eigenen Schnelltest mitbringen und ihn vor den Augen des Personals durchführen. „Und für den Notfall habe ich auch ein paar Selbsttests im Salon vorrätig“, sagt Klumker.

Die Kunden können allerdings auch zu Hause einen Test machen, das Ergebnis fotografieren und dann im Salon unterschreiben, dass das Ergebnis auch der Wahrheit entspricht, der Test also nicht verfälscht wurde. Die Berufsgenossenschaft habe am Montag deutlich gemacht, dass dies möglich sei, so Klumker.

Das freut auch Manuela Exner, Inhaberin des Salons Gerkmann in der Innenstadt: „Für unsere Kunden wird es eine große Erleichterung sein, wenn sie sich zu Hause selbst testen können.“ Angst, dass ihr Salon von Corona-Viren verseucht werden könnte, weil die Kunden ihre Selbsttests fälschen, hat sie nicht: „Unseren Stammkunden können wir schon vertrauen. Außerdem haben wir ein sehr gutes Hygienekonzept. Und seit Sonnabend sind für die Kunden ja FFP2-Masken verpflichtend, das trägt ja auch zusätzlich zur Sicherheit bei“.

Exner wie auch Klumker berichten, dass es am Wochenende noch schwierig war. „Wir haben am Sonnabend nicht so gute Erfahrungen gemacht. Wir hatten im Vorfeld unsere Kunden informiert, dass sie ein Testergebnis brauchen, das hatte dann zu einigen Absagen geführt“, sagt Manuela Exner. Und Heiko Klumker berichtet, dass es auch bei ihm einiges Chaos gegeben habe. Und es blieben offene Fragen. Klumker sagt: „Wie gehen wir zukünftig mit Geimpften um, werden die in Zukunft anders behandelt? Und auch Kinder sind von der Testpflicht bislang nicht ausgenommen.“

Unterdessen beobachtet eine Branche die Situation im Friseurhandwerk ganz besonders – die Gastronomie. „Eine Teststrategie könnte helfen, die Pandemie schneller zu beenden“, meint Thorsten Lieder, Geschäftsführer der Bremer Gastro Gemeinschaft (BGG). Schnelltests seien zwar nicht sicher genug, um sie als einzigen Schlüssel in die Freiheit zu betrachten, aber man könnte aus den Erfahrungen der Friseure lernen, so Lieder.

Die BGG überlege, wie Öffnungen der Gastronomie wieder möglich gemacht werden könnten. „Das Blockland könnte ein potenzieller Testbezirk sein, in dem probiert wird, wie die Öffnung der Außengastronomie ermöglicht werden könnte“, schlägt Thorsten Lieder vor. Die BGG fordere schon seit längerem, dass bei einer stabilen Inzidenz unter 100 die Außengastronomie wieder öffnen dürfen müsse. „Das wird uns derzeit auch von der Politik signalisiert“, sagt Lieder.