Der Nächste bitte: 16 Kabinen gibt es im Testzentrum in der Messehalle 3 auf der Bremer Bürgerweide. (Christina Kuhaupt)

Jenna Böhmann zählt herunter. „Drei, zwei, eins. Jetzt fange ich an.“ Langsam schiebt sie das Stäbchen mit dem Wattekopf am Ende in das rechte Nasenloch von Sarah Giesa. Ein wenig tiefer noch und ein wenig hin und her gedreht. Dann zieht sie das Stäbchen vorsichtig zurück. Fertig. Keine 30 Sekunden hat das Prozedere gedauert. Ein leichtes Brennen im Rachen, und das Auge tränt. Das ist für Sarah Giesa zu verkraften. „Kein Ding“, sagt sie und setzt ihre FFP2-Maske wieder auf. Die Bremerin kennt das schon, es ist nicht ihr erster Corona-Schnelltest. Der Test an diesem Tag ist ihr besonders wichtig. „Ich habe einen Termin zum Shopping gebucht, das geht ja jetzt endlich wieder. Und ich brauche unbedingt ein paar Tops für die warmen Tage.“

Der Wartebereich des Testzentrums in der Messehalle 3 ist an diesem Nachmittag gut gefüllt. Seit dem 11. März betreiben die Gesundheitsbehörde und der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuz (DRK) das Zentrum auf der Bürgerweide. Das DRK ist für die Organisation zuständig und stellt das Personal. „Die Kapazitäten sind auf 1000 Tests pro Tag ausgelegt, bis zum Stichtag 6. Mai wurden 25.793 Menschen getestet. Im Schnitt sind das 461 Testungen am Tag“, sagt DRK-Sprecher Lübbo Roewer. Der stärkste Tag sei Gründonnerstag gewesen, mit deutlich über 700 Getesteten. Täglich von 10 bis 18 Uhr ist das Zentrum für kostenlose Tests geöffnet. „Der Vorteil: Man muss sich nicht anmelden“, betont Roewer.

Jenna Böhmann tunkt das Stäbchen mit der Probe in ein Röhrchen, das eine spezielle Lösung enthält. Nach einer Minute gibt sie einige Tropfen der Lösung auf eine Testkassette und trägt diese mit einem Laufzettel zum Schalter in den Wartebereich. Eine Viertelstunde dauert es bis zum Ergebnis. Die Bremerin arbeitet seit Ende März als Teilzeitkraft im Testzentrum. „Im vergangenen Jahr habe ich mein Abitur gemacht, danach wollte ich eine Ausbildung beginnen. Wegen Corona war das alles schwierig, deshalb habe ich nach Übergangslösungen gesucht“, sagt sie. Die Pandemie hat ihr - paradoxerweise - diesen Übergang geboten, so wie einigen anderen Kolleginnen und Kollegen, die das DRK-Personal ergänzen. „Das sind zum Beispiel viele Studierende“, sagt Petra Krüger. Die DRK-Mitarbeiterin gehört zur Leitung des Testzentrums und schult unter anderem die Neulinge.

„Alle sollen alles können, damit an den Stationen getauscht werden kann“, sagt sie. Zu diesen Stationen zählen neben den 16 Testkabinen der Ergebnis-Schalter im Wartebereich und ein Tresen im Eingangsbereich, an dem Personalausweis oder Versichertenkarte abgegeben werden. „Die Daten wie Name und Geburtsdatum werden nur für die Test-Bescheinigung benötigt, sie werden weder gespeichert noch weitergegeben, sondern gleich wieder gelöscht“, sagt Petra Krüger. „Ausweis und Karte bekommt man sofort zurück.“

Wer sich in der Messehalle 3 testen lassen will, muss zuvor jedoch durch die Fieberkontrolle. Diese übernimmt ein Sicherheitsdienst. „Ab einer Temperatur von 38 Grad Celsius, auf jeden Fall ab 38,5 Grad Celsius werden wir dazu gerufen“, sagt die DRK-Mitarbeiterin. „Erhöhte Temperatur und Fieber gelten als mögliches Symptom für eine Sars-Cov-2-Infektion, wir wollen von vornherein ausschließen, dass potenziell Corona-Positive in das Testzentrum gelangen.“ Diese Menschen würden gebeten, sich beim ärztlichen Bereitschaftsdienst oder dem Gesundheitsamt zu melden und sich möglichst ohne Kontakte direkt nach Hause zu begeben. Wer die Fieberkontrolle passiert hat, gelangt als nächstes zur Händedesinfektion und zieht danach einen Zettel mit einer Nummer, die später im Wartebereich für das Testergebnis aufgerufen werden. In der gesamten Halle gilt Maskenpflicht.

„Hygiene ist im Zentrum das A und O“, sagt Petra Krüger. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kabinen tragen Dienstkleidung, Schutzkittel, Handschuhe, FFP2-Maske, Brille oder Visier. Alle zwei Stunden werden laut der Leiterin die Masken gewechselt, sind sie feucht oder nass auch früher. Die Stühle in den Kabinen werden nach jedem Abstrich desinfiziert. Nach Dienstende werden die Schutzutensilien im Müll entsorgt und die Dienstkleidung in einen Sack für die Reinigung gegeben. In einem Regal stapelt sich frische Kleidung, damit auch zwischendurch gewechselt werden kann.

Jörg Schulenberg nimmt als nächster in der Kabine von Jenna Böhmann Platz. Der Bremer kommt einmal in der Woche zum Test vorbei. „Das ist zur Selbstkontrolle für mich“, sagt er. „Jetzt komme ich gerade von der Arbeit.“ In der Nachbarkabine lässt sich ebenfalls eine Stammkundin testen. Die 80-jährige Bremerin, die ihren Namen in der Zeitung nicht lesen möchte, ist zum achten Mal da. „Gestern habe ich meine zweite Impfung bekommen“ sagt sie. „Ich lasse mich trotzdem testen, zum eigenen Schutz und weil ich andere nicht gefährden möchte. Ich bin vorsichtig.“

Im Wartebereich werden die nächsten Nummern aufgerufen. Die Getesteten holen ihre Bescheinigung ab und verlassen das Zentrum, ein positives Ergebnis ist demnach nicht dabei. 24 Stunden lang gilt das Dokument als Eintrittskarte, zum Shoppen etwa oder für einen Friseurbesuch. Bei einem positiven Ergebnis würde ein weiterer Schnelltest zur Kontrolle vorgenommen, bestätigt er den Befund, folgt ein PCR-Test vor Ort. „Die Quote liegt bei 0,8 Prozent, bis zum 5. Mai waren das 202 positive PCR-Tests“, sagt DRK-Sprecher Lübbo Roewer.