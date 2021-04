Eine Testpflicht am Arbeitsplatz könnte in Bremen bald greifen. (Robert Michael)

Im Land Bremen zeichnet sich für Arbeitnehmer, die nicht im Homeoffice tätig sind, eine Corona-Testpflicht ab. Sie könnte durch eine entsprechende Änderung der Corona-Verordnung zum 10. Mai wirksam werden. Am Dienstag wird sich der Senat voraussichtlich mit dem Thema befassen, eine entsprechende Beschlussvorlage liegt dem WESER-KURIER vor.

Dass der Senat Handlungsbedarf sieht, hatte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) bereits in der vergangenen Woche deutlich gemacht, als der Bundesrat über die Novelle des Bundesinfektionsschutzgesetzes abstimmte. Vergebens trat Bremen dabei in der Länderkammer dafür ein, eine Testpflicht für Unternehmen zu beschließen. Sie sollte die Testangebotspflicht für Betriebe, wie sie seit dem 20. April in der Sars-Cov-2-Arbeitsschutzverordnung festgeschrieben ist, ergänzen und verschärfen. Diese Verordnung regelt, dass alle Arbeitnehmer, die nicht ausschließlich zu Hause tätig sind, in ihren Betrieben regelmäßig einen Corona-Test angeboten bekommen müssen - in der Regel einmal pro Woche, für Gruppen mit erhöhtem Infektionsrisiko sind zwei Testangebote ausdrücklich vorgeschrieben.

Nach Auffassung der Senatskanzlei reicht eine reine Angebotspflicht für Betriebe nicht. In der Vorlage wird auf die bereits bestehende Testpflicht in Schulen hingewiesen, die vom Bundesgesetzgeber im Infektionsschutzgesetz inzidenzunabhängig eingeführt wurde.

Ob ein entsprechender Beschluss am Dienstag bereits gefasst wird, ist noch nicht ganz sicher. Wie zu hören ist, soll das Thema am Dienstag vor der offiziellen Senatssitzung in informeller Runde vorbesprochen werden. Insider rechnen aber in jedem Fall mit einem politischen Signal.