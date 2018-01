Essen und trinken in der Markthalle Acht ‒ wer auf Toilette muss, soll dafür aber noch einmal extra bezahlen. (Dustin Weiss)

Mit seiner Frau probierte Bernd Sobanski im neuen Jahr die Gastronomie in der Markthalle Acht am Domshof aus. Als er nach dem Essen zur Toilette gehen wollte, hat er festgestellt, dass er dafür bezahlen muss. Vor dem Tisch, an dem eine Toilettendame sitzt, hängt ein Schild: „WC-Nutzung 50 Cent“. Sobanski hat das verwundert. „Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass man bezahlen muss.“ Er hat sich an das Lokal gewandt – die Mitarbeiter zeigten sich laut dem 76-Jährigen hilfsbereit und verständnisvoll. An der Situation selbst hätten sie aber nichts ändern können.

Eine zusätzliche Geldeinnahmequelle

Auch ein Gespräch mit Björn Hille, einem der Leiter der Markthalle Acht, habe ihn nicht weitergebracht. Dieser habe auf die Toiletten an Bahnhöfen und Rastplätzen verwiesen, die ebenfalls kostenpflichtig seien. Hille empfahl, ansonsten nebenan bei ­Manufactum zur Toilette zu gehen – da sei es kostenlos. Sobanski hat schließlich auf den Gang zur Toilette verzichtet. „Ich finde es bei diesem Angebot an Essen und Trinken nicht gut, dass ich für die Toilette zahlen muss.“ Für ihn erscheine das wie eine zusätzliche Geldeinnahmequelle für das Haus. Hilles Argument, an anderen Orten müsse man auch zahlen, hält der Rentner für fadenscheinig. „Ich hätte mir mehr Sensibilität gewünscht.“

Bernd Sobanski vor der Markthalle 8 in Bremen. (Dustin Weiss)

Hille hat Verständnis für die Kritik des Rentners. „Ich kann das komplett nachvollziehen. Aus menschlicher Sicht würden wir gerne allen Besuchern eine kostenlose Toilette anbieten“, sagt er. Doch die Instandhaltung koste viel Geld. „Immer wieder müssen wir kaputte Spülbecken oder abgerissene Türklinken ersetzen.“ Die Reinigung sei ebenfalls sehr aufwendig. Das treibe die Betriebskosten nach oben: „Es ist ein riesen Kostenapparat.“ Vandalismus sei das größte Problem bei öffentlichen Toiletten. Deswegen, sagt Hille, schützten die großen Anbieter wie Sanifair den Zugang zu ihren Toiletten mit Drehkreuzen. Auch in der Markthalle Acht gibt es bald einen Automaten, der den Zutritt zu den Sanitäranlagen steuert. Dann kann man die Örtlichkeiten nur noch betreten, wenn man fünfzig Cent in einen Schlitz wirft. An den Türen hängen dafür bereits kleine Kästen – allerdings noch mit Klebeband abgedeckt.

„Früher gab es mehr öffentliche Toiletten in Bremen“

Der Hallenleiter findet die Situation mit den öffentlichen Toiletten generell problematisch in der Stadt. „Früher gab es mehr öffentliche Toiletten in Bremen“, sagt er. Aber auch die Betreiber der Markthalle sieht Hille in der Verantwortung. Mit ihnen wolle er sich demnächst zusammensetzen. „Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann ein System mit Chips einführen, die die Betreiber an ihre Kunden ausgeben.“ Die können dann anstatt der 50 Cent in den Automaten an der Tür gesteckt werden. „Das steht allerdings noch nicht fest. Aber wir bemühen uns, schnell eine Lösung zu finden.“

Mehr zum Thema Kostenlos Der Aufwand für die Instandhaltung einer öffentlichen Toilette wird häufig unterschätzt. Der ... mehr »

Die Betreiber der Markthalle Acht wissen um das Problem mit der kostenpflichtigen Toilette. Basti Peters, Betreiber des Restaurants Lütt Köök Huus, bedauert, dass seine Kunden ihre Notdurft nicht kostenlos verrichten können. „Gerade wenn hier Leute sitzen, die länger verweilen, vielleicht zwei bis drei Bier trinken oder eine Flasche Wein zum Essen bestellen, ist das eine unglückliche Situation.“ Das erste Mal würden die Gäste noch gerne 50 Cent an die Toilettendame zahlen, aber danach fehle oft das Verständnis für die Gebühr. Wenn es Chips gäbe, die die Imbisse ausgeben könnten, sei Peters bereit, sie für 20 anstatt 50 Cent an die Kunden zu geben. Doch das sei noch nicht reguliert.

Andere Betreiber verweisen direkt auf die Leitung der Markthalle Acht. Sie hätten mit den Toiletten nichts zu tun. Solange es keine einheitliche Regelung gibt, müssen demnach Gäste, die etwas verzehren, genauso viel für die Toilette bezahlen wie Passanten, die keine zahlenden Kunden sind.