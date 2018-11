Die Gewinner der Großen Musikvideoshow stehen fest: The Planetoids mit ihrem Song „Rock, Paper, Scissors“ von Regisseur Tarik Badaoui setzten sich am späten Donnerstagabend im bestens gefüllten Bremer Modernes in der Bremer Neustadt gegen zwölf weitere Konkurrenten durch. Die Sieger bekamen vom Bremer Comedy-Duo Charles und Erika die Goldene Wurst verliehen. Das Publikum hatte per Stimmzettel über das beste Musikvideo entschieden.

Den Jurypreis sicherten sich die Macher des ersten Vinylvideos der Welt. Für den Song „Voodoo Doll“ von den Courettes hatte das Label Sounds of Subterrania um den Initiator Gregor Samsa ein Verfahren entwickelt, bei dem nicht nur der Ton, sondern auch die Bildzeilen auf Vinyl gepresst und auf einem Fernseher abgespielt werden können. Dazu produzierten unter dem Namen Crowdmotions die drei kreativen Filmemacher – Andreas Schmitz, Sven Nienaber (Svenion) und Oliver Graf – aus Bremen ein aufwendiges Video (wir berichteten über das Projekt). Insgesamt 59 Musikvideos aus Bremen und Niedersachsen hatten sich um einen Platz im Finale beworben.