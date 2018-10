Die Ticketpreise für Busse und Bahnen werden teurer. (Frank Thomas Koch)

Das hatte sich angekündigt. Wer im öffentlichen Nahverkehr mit Bussen und Bahnen fahren will, muss ab dem kommenden Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Ticketpreise werden mit Beginn des Jahres 2019 im Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) um durchschnittlich 0,7 Prozent erhöht. Das teilt der VBN am Mittwochvormittag mit. Der Verbund hebt die Preise laut eigenen Angaben damit so gering an wie noch nie in diesem Jahrtausend. Zudem würden die Preise des Einzeltickets in Bremen, Bremerhaven und Verden (Aller) stabil bleiben, heißt es.

Mit dieser Anhebung bleibe der Verbund deutlich unter der momentanen Inflationsrate, die in Deutschland im September 2018 bei 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr lag, sagt VBN-Pressesprecher Eckhard Spliethoff. Die Tarifanpassung sei differenziert erfolgt: Neben Tariferhöhungen in den einzelnen Tarifgebieten bleiben verschiedene Fahrausweise wie das Einzelticket, das Kurzstreckenticket, das Jugend-Freizeitticket, das Anschlussticket, das Fahrradtages-Ticket oder auch der Nachtlinienzuschlag preislich stabil.

Teurer wird in Bremen unter anderem das Monatsticket, welches ab dem 1. Januar 2019 dann 66,30 Euro statt bisher 65 Euro kostet. Das Abo als MIA-Ticket (monatlich) wird von 53,70 auf 55 Euro angehoben.

Da auch weiterhin Investitionen unter anderem in den Fahrzeugpark und in die Vertriebs- und Informationsinfrastruktur sowie in die Verbesserung des Fahrplanangebotes erforderlich seien, könne man nicht komplett auf Fahrpreisanhebungen verzichten, teilt der VBN mit.

Die Erhöhung haben die Gremien des VBN und des Zweckverbands Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) in einer Gesellschafterversammlung beschlossen. In dem Verfahren seien die Interessen der Verkehrsunternehmen genauso berücksichtigt wie der Verbraucherpreisindex, der Arbeitskostenindex und die Entwicklung der Energiepreise. Eingebunden werden auch die Interessen der kreisfreien Städte und Landkreise.

Das Verbraucherportal „Testberichte.de“ hat Mitte Oktober für Spiegel Online die ÖPNV-Angebote in Deutschlands 39 größten Städten mit über 200.000 Einwohnern miteinander verglichen. Dabei wurden unter anderem die Preise für Einzelfahrscheine und Monatskarten für Erwachsene und Kinder untersucht. Im Gesamtergebnis schneidet Bremen mit Platz sieben im Ranking der niedrigen Ticketpreise vergleichsweise gut ab.