Der erste Herbststurm in Bremen richtete in der vergangenen Nacht nur leichte Schäden an (Archivfoto). (Frank Thomas Koch)

Der erste Herbststurm in diesem Jahr beschäftigte die Bremer Feuerwehr in der vergangenen Nacht nur leicht. Feuerwehrsprecher Michael Richartz sprach auf Nachfrage von einer "ruhigen Nacht". Er rechne allerdings noch am Montagmorgen mit einem erhöhten Einsatzaufkommen. Erste Meldungen über umgestürzte Bäume seien bereits eingegangen.

Bahnverkehr eingeschränkt

Bei Nienburg krachte ein Baum in eine Oberleitung und hat den Bahnverkehr zwischen Bremen und Hannover zum Erliegen gebracht. Ein ICE konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Verletzt wurde niemand. Die Passagiere mussten aber zunächst im Zug ausharren, da nicht klar war, ob noch Strom durch die kaputte Oberleitung fließt und dadurch eine Gefahr für sie besteht. Die Züge der IC-Linie Norddeich Mole - Bremen - Hannover - Leipzig wurden größtenteils umgeleitet und verspäteten sich um circa 60 Minuten. Am Morgen war zunächst unklar, wie lange die Störung dauert, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte.

Derzeit fegt ein Herbststurm mit der Windstärke 10 über den Norden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte das Tief „Mortimer“ als ein kleines Tief, „das recht flink unterwegs ist und nicht unterschätzt werden sollte“, angekündigt.

Gefahrenpotenzial sah der DWD unter anderem, weil die Bäume noch voll belaubt seien und dem Wind damit eine große Angriffsfläche böten, so dass sie auch bei nicht ganz so hohen Windstärken umstürzen könnten. (haf/dpa)

++ Dieser Text wurde um 7.16 Uhr aktualisiert. ++