Sturmtief Zeetje sorgt für starke Böen. (Mohssen Assanimoghaddam/ dpa)

Am ersten Werktag im neuen Jahr bringt stürmisches Wetter in Niedersachsen und Bremen eine deutliche Abkühlung. Wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte, hat das Sturmtief "Zeetje" kalte Polarluft im Gepäck. Auf den Ostfriesischen Inseln und an der Nordseeküste werden bereits in der Nacht zu Mittwoch schwere Sturmböen erwartet.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch berichtete, gab es bereits am Neujahrstag bis in den späten Abend hinein einen Nordwest-Sturm, an der Nordseeküste wurden Orkanböen gemessen. In Bremerhaven kam es zu einer Sturmflut, das heißt die Wasserstände waren 1,50 Meter über dem normalen Hochwasser. In der Nacht schwächte der Sturm ab. Für den Mittwoch erwartete der Deutsche Wetterdienst keine warnwürdigen Böen. Die Temperatur sinkt im Vergleich zu den vergangenen milden Tagen deutlich ab. In Hannover soll sie am Mittwochmorgen zwei Grad betragen, in Bremen sogar nur ein Grad. Auf dem Brocken im Harz erwarten die Meteorologen Orkanböen und am Mittwoch minus sechs Grad. Da es auch in den kommenden Tage kühl bleibt, könnten im Oberharz bis Freitag einige Zentimeter Schnee zusammenkommen. "Es wird trockener und kälter", sagte ein DWD-Meteorologe. Vereinzelt könne es zu Schneeschauern kommen. Für die kommende Nacht müssten Autofahrer mit überfrierender Nässe rechnen. (dpa)

++Diese Meldung wurde um 9:14 Uhr aktualisiert.++