Der Gussasphalt wird am Ende händisch eingefügt und hat eine Temperatur zwischen 160 und 180 Grad Celsius. „Das machen die den ganzen Tag, von morgens bis abends“, sagt Ingo Schnieders, Projektleiter der BSAG. Bis zum 29. September sollen die Arbeiten an der Waller Heerstraße abgeschlossen sein. (Christina Kuhaupt)

Auf einer Strecke von knapp einem Kilometer kann man derzeit tief in die Eingeweide der Waller Heerstraße blicken. Geht man von der Haltestelle Waller Straße in Richtung Innenstadt, scheinen sich die Absperrungen fast bis zum Horizont zu erstrecken, wo sich der Fernsehturm in den Julihimmel spießt. Auf der Baustelle zischt und hämmert es, funkt und rumort es.

Noch bis zum 29. September werden die Straßenbahngleise der Linien 2 und 10 laut offiziellem Zeitplan erneuert. Von Montag bis Sonnabend arbeiten daran die Männer in den orangen Westen, an jedem Tag, bei jedem Wetter und immer bis 19 Uhr. Manche von ihnen haben wegen der Hitze ihre Hemden ausgezogen. Die Luft ist trocken und trotz Bewässerung wirbeln die Windböen immer wieder den Staub auf und tragen ihn entlang der Straße. Zwischen Schutt und Baumaterialien liegen Kaffeebecher herum, auf einem Stapel alter Gleise eine leere Flasche Likör.

Die Zeit sei knapp bemessen, doch bislang liege man im Plan, sagt Ingo Schnieders, der die Baustelle als Projektleiter der BSAG koordiniert. In 13 Wochen soll das Projekt abgeschlossen sein. „Das ist schon eine ganz ordentliche Geschwindigkeit“, sagt Schnieders. Doch für den engen Zeitplan gibt es Gründe, wie Andreas Holling, Pressesprecher der BSAG, erläutert. Denn bei Baustellen dieser Größe gibt es in Bremen kaum Möglichkeiten, Umleitungen zu fahren. Das liegt daran, dass alle Straßenbahnlinien sternförmig aus der Stadt herausfahren, sich also tendenziell voneinander entfernen.

„Es gibt zwei Straßenbahnstränge in den Westen raus. Die laufen parallel und kommen erst in Gröpelingen wieder zusammen", sagt Holling. "Deswegen gibt es einen Ersatzbus 2E, der dazwischen auf halber Strecke fährt, sodass man nur den Teil, der gesperrt ist, nicht erreichen kann. Das geht aber eben nicht anders, da wir keine anderen Straßen haben, die breit genug sind."

„Baustellen sind immer schwierig“

Um die Beeinträchtigungen für Anwohner, Einzelhandel und Verkehrsteilnehmer zu minimieren, sollen die Arbeiten so schnell wie möglich abgeschlossen sein. Auch aus diesem Grund werde im Sommer gearbeitet, erklärt Projektleiter Schnieders. Dies habe zwei wesentliche Vorteile. Zum einen das Wetter, denn nur bei mehreren Tagen Regen müssten die Arbeiten auf der Baustelle ruhen – in den Sommermonaten eher eine Seltenheit. Zum anderen gebe es während der Ferien ein geringeres Verkehrsaufkommen, sodass weniger Menschen durch die Baustelle eingeschränkt würden. Dennoch geben sich Holling und Schnieders wegen der Beliebtheit ihrer Großbaustelle keinen Illusionen hin: „Baustellen sind immer schwierig“, sagt Holling. „Wir werden nie mit offenen Armen empfangen“, ergänzt Schnieders.

Trotzdem ist die Stimmung auf der Baustelle gut. Es wird gescherzt und gelacht, immer wieder lässt sich ein kleiner Plausch zwischen Anwohnern und Bauarbeitern beobachten. „Einer hält den Spaten und zwei schauen ihm beim Halten zu“, sang Sven Regener einmal über die Arbeitsmoral auf deutschen Baustellen. Ganz anders die Situation auf der Baustelle in Walle. Tatsächlich ist es ein fast angenehmes Gefühl, die Arbeiten zu beobachten. Hier passiert etwas, und zwar schnell und konzentriert. Zwischen 50 und 75 Arbeiter seien im Mittel tätig, sagt Ingo Schnieders.

Verbringt man eine Weile auf der Baustelle und geht diese einmal von Anfang bis Ende ab, bekommt man den Eindruck von etwas Organischem, das sich langsam bewegt und fast zu atmen scheint. Dieser Eindruck beruht nur zum Teil auf Einbildung, denn die Baustelle bewegt sich tatsächlich mit langsamer Geschwindigkeit in Richtung Stadt. Zuerst wurde in Gröpelingen, am auswärtigen Ende, mit dem Aufbruch der Straße begonnen. Von dort wurde die Baustelle langsam in Richtung Innenstadt erweitert. Mittlerweile ist man in Gröpelingen bereits fertig, während die Aufbruchkolonne nun die letzten stadteinwärtigen Teile der Straße bearbeitet. Dazwischen lassen sich die unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Baustelle nachvollziehen.

Der Umfang der Arbeiten erklärt sich nur teilweise aus der Erneuerung der Gleise. Hierfür alleine müsste die Straße nicht im selben Maß aufgebrochen werden, wie es derzeit geschieht. Jedoch werden die Gleise nicht nur aufgrund des Materialverschleißes ersetzt, sondern auch etwas weiter auseinander verlegt als zuvor. Grund hierfür sind die neuen Bahnen der BSAG, die 2,65 Meter breit sind statt der früheren 2,30 Meter.

Nächste Erneuerung erst wieder in 25 bis 30 Jahren

Damit die zusätzlichen 35 Zentimeter nicht zu Zusammenstößen führen, brauchen die neuen Gleise mehr Abstand zueinander als zuvor. Um die Schienen neu anzuordnen, müssen aber auch die darunterliegenden Betonplatten aufgebrochen werden. Sind die neuen Gleise erst einmal verlegt, wird die nächste Erneuerung in ungefähr 25 bis 30 Jahren deutlich weniger aufwendig, denn die Schienen müssen dann nur noch ausgewechselt werden und der Untergrund kann bleiben wie er ist.

Die Verbreiterung der Gleise hat auch für den weiteren Verkehr auf der Waller Heerstraße Konsequenzen. Denn deren Breite reicht dann nicht mehr aus, um Straßenbahnen und Autos jeweils eigene Trassen zuzubilligen. Die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen seien dann nicht mehr gegeben, erklärt Schnieders. So werden sich Autos und Bahnen in der stadteinwärtigen Richtung künftig eine Spur teilen müssen, während stadtauswärts weiterhin für beide Verkehrsmittel exklusive Spuren erhalten bleiben.

Viele der Arbeiten auf der Baustelle werden mit schwerem Gerät ausgeführt. Den Schutt tragen Bagger mit riesigen Schaufeln ab, zum Aufbrechen der Betonplatten wird eine Fräse genutzt und zum Zerteilen der alten Gleise ein sogenannter Schienenkneifer. Was klingt wie ein Käfer oder Insekt, ist im Grunde „wie ein Nagelklipper in groß – für Schienen“, sagt Pressesprecher Holling.

Viele Aufgaben werden aber auch heute noch in Handarbeit ausgeführt, mit Spaten, Spachteln und Schweißgeräten. Dabei kann es ziemlich heiß werden: Bis zu 180 Grad Celsius hat der Gussasphalt, der als eines der letzten Elemente aufgetragen wird. „Da ist es ganz schön, wenn das Wetter nicht so schön ist“, sagt Projektleiter Schnieders. „Wenn es warm wird, ist das ein wirklich harter Job.“