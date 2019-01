"Wir brauchen Europa dringender denn je", sagte Bremens Bürgermeister Carsten Sieling mit Blick auf die Herausforderungen der Globalisierung. (Jane Barlow/PA Wire/dpa)

Carsten Sieling (SPD), Bürgermeister:

Bremens Regierungschef Carsten Sieling sieht nach dem Scheitern des Brexit-Abkommens die Europäische Union in ihrer tiefsten Krise seit der Gründung. „Die Entscheidung in dieser Deutlichkeit überraschte und zeigt vor allem, wie zerrissen das Vereinigte Königreich bei dieser wichtigen Frage ist“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch beim Neujahrsempfang des Senats. Zwar zeigten erst die nächsten Tage und Wochen, wohin der Weg führe, aber er sehe keine Chance für Nachverhandlungen. „Die Gespräche mit der britischen Regierung müssen aber fortgeführt werden und dürfen nicht abreißen“, sagte Sieling. Er machte auch klar: „Es wäre das Beste für Europa und das Vereinigte Königreich, wenn es zu einem Brexit nie käme.“

Der nun drohende ungeregelte Brexit zeige, dass die Gräben in der europäischen Politik mittlerweile nicht mehr zwischen Ost und West oder Nord und Süd verliefen, sondern mitten durch die einzelnen Länder. Bremen wolle Globalisierung demografisch gestalten – „und dafür brauchen wir Europa dringender denn je“, sagte der Bürgermeister. Nicht nur als Wirtschaftsraum, sondern als Sozialmodell sei Europa wichtig. „Die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich, Altersarmut, fehlende Lehrkräfte, Krise in der Pflege, die ökologischen Gefährdungen, die Zeichen des Klimawandels und die notleidenden Gesundheitssysteme erfordern Antworten auf internationaler und europäischer Ebene“, sagte Sieling einen Tag nach der Abstimmung im britischen Unterhaus. Trotz aller Krisen sei Europa noch immer das erfolgreichste und größte Friedensprojekt der Welt. Nationalismus könne eine schreckliche Vergangenheit zurückholen.

Rudolf Hickel, Wirtschaftswissenschaftler:

„Ich rate jetzt erst einmal zur Ruhe. Die Abstimmung muss sacken“, sagte Rudolf Hickel. „Die Briten schneiden sich ökonomisch völlig ins eigene Fleisch.“ Der Bremer Wirtschaftswissenschaftler befürchtet die Zerschlagung der industriellen Lieferbeziehungen mit Bremen, die vor allem mit Airbus bestünden. „Falls es zu einer radikalen Abtrennung kommt, wird der Wert des britischen Pfunds nach unten gehen. Das bedeutet dann große Probleme für die Touristen“, schätzte Hickel am Mittwoch die Situation ein. Für jemanden wie ihn, der für die Weiterentwicklung Europas stehe, sei das Scheitern des Brexit-Abkommens „eine absolute Katastrophe, eine Bedrohung der europäischen Idee“.

Hickel hofft aber auf einen Regulierungsstatus: „Hierbei geht es beispielsweise um die Zulassung für europäische Flughäfen.“ Als wichtigste nächste Schritte nannte er die Herstellung der Zollunion. „Das ist vor allem für Bremen mit seinen Häfen wichtig“, sagte der Wirtschaftswissenschaftler. Man dürfe aber auch die Frage der Sicherheit oder Hygienestandards nicht vergessen. Es gehe nicht nur um Zölle. Hickels Vorschlag: „Die Zollunion gegen die Freizügigkeit der Arbeitskräfte.“

Karoline Linnert (Grüne), Finanzsenatorin:

Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert schätzte das Scheitern des Brexit-Abkommens als einen großen Fehler Großbritanniens ein. „Das Projekt Europa wird beschädigt, und das wird noch viele Nachwirkungen haben“, sagte die Grünen-Politikerin dem WESER-KURIER. Es sei bitter, dass es allen nicht gelungen sei, klarzumachen, welchen Gewinn Europa für alle bedeute.

Die Auswirkungen für Bremen schätzt sie so ein: „Es wird Menschen geben, die Aufenthaltsprobleme bekommen werden.“ Was die Häfen in Bremen anbelange, sei der Umschlag aus Großbritannien nicht so groß. Deutschland müsse Ressourcen für die Zollabfertigung ausbauen, falls es zu einem ungeordneten Brexit komme. „Die Wirtschaftsprognosen werden zurückgehen, man sieht das jetzt schon“, sagte Karoline Linnert am Mittwoch nach der Abstimmung im britischen Unterhaus.

David McAllister (CDU), ehem. Ministerpräsident Niedersachsens:

Niedersachsens Ex-Ministerpräsident David McAllister bedauert das Nein des britischen Parlaments für den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May. Der CDU-Politiker, derzeit Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten im Europaparlament, sagte am Mittwoch dem Sender "Phoenix": „Wir alle bedauern, dass das Austrittsabkommen so krachend gescheitert ist.“ Schuld an der Krise in Großbritannien haben nach Ansicht McAllisters auch Demagogen, die die Wähler 2016 „auf die Bäume getrieben“ hätten.

Der Europaabgeordnete sieht das britische Parlament in der Pflicht, sich „aus dem intellektuellen Patt zu befreien“. Sonst drohe ein ungeordneter Austritt. Eine Verlängerung der Frist bis Ende März hält McAllister für die wahrscheinlichste Variante. Es müsse jedoch noch vor der Europawahl im Mai Klarheit darüber geben, ob die Briten in der EU bleiben wollten oder nicht. Substanzielle Änderungen des Brexit-Vertrags seien aber nach „17 Monaten harter, diplomatischer Verhandlungen“ eher ausgeschlossen.