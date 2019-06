Bremer Botschafter überall auf der Welt: die Stadtmusikanten. (Shirin Abedi)

Esel, Hund, Katze, Hahn – an dieser tierischen Viererreihe kommt in Bremen generell niemand vorbei, und in diesem Sommer schon gar nicht. Ausstellungen, Bier, Schokolade, Filme, wissenschaftliche Symposien – alles zu Ehren des Quartetts, das Bremen überall auf der Welt zu Ruhm und Ehre oder mindestens Bekanntheit gereicht. Mit dem 3. Juli nähert sich nun der große Tag, an dem genau vor 200 Jahren die zweite Auflage der Grimm'schen Kinder- und Hausmärchen erschien und darin erstmals enthalten waren: die Bremer Stadtmusikanten.

„Weltweit das einzige Märchen, das mit einer Stadt verbunden ist“, wie Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) bei der Vorstellung des Programms zur Geburtstags-Festwoche anmerkt. Denn der Rattenfänger, mit dem die Hamelner ebenfalls noch Ansprüche auf diesen Titel anmelden könnten, basiert auf einer Sage, keinem Märchen. Und spätestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat Bremen dieses Alleinstellungsmerkmal für Zwecke der Eigenwerbung entdeckt und seitdem stetig weiterentwickelt.

Natürlich muss bei einem Geburtstag Musik drin sein, und erst recht natürlich dann, wenn die bekannteste Tierband der Erde feiert. Los geht's am Mittwoch, 3. Juli, mit Pauken und Trompeten, und zwar denen der Bremer Philharmoniker. Sie spielen unter der Leitung von Chefdirigent Marko Letonja erst aus den Fenstern und von den Balkonen auf dem Domshof (ab 13.30 Uhr) unter anderem aus der Ouvertüre von Händels Feuerwerksmusik. Ein zweites Set folgt dann auf dem Erdboden als Eröffnung für das musikalische Programm auf insgesamt fünf Bühnen, jede nach einem der Tiere benannt plus eine für die „Räuber“, in der Innenstadt (Ansgarikirchhof, Stadtmusikantenstatue, Grasmarkt, Böttcherstraße und Sögestraße). Bis Sonntag, 7. Juli, jeweils nachmittags und gratis spielt dort jeweils die „Stadtmusik“ in Form von rund 60 lokalen und internationalen Bands und Ensembles. „Von Balkan Blues über Liedermacher bis zu Indie und Flamenco ist alles dabei“, sagt Ulrike Jäckel, Projektleiterin von der Agentur Concept Bureau UG, die die Geburtstagswoche organisiert hat. „Grundsätzlich war es toll, zu sehen, wie viel Unterstützung wir bekommen haben und wie groß die Verbundenheit der Bremer mit ihren Stadtmusikanten ist.“

Weil zeitgleich zu der Stadtmusikanten-Party mit der Breminale eine weitere Festwoche der (Stadt-)Musik an der Weser tobt, gibt es eine Verbindung: Am Sonnabend, 6. Juli, soll ab 16 Uhr ein musikalischer Flashmob vom Grasmarkt zur Breminale ziehen. Mitmachen kann jeder, der Lust hat, Hauptsache, das wünschen sich die Organisatoren, es wird laut. Mit dabei sind auf jeden Fall unter anderem das Blechbläserquintett Brasserie, Schlagwerker der Bremer Philharmoniker, Bands der Stadtmusik und die Stelzen-Art. Den Schlusspunkt der Geburtstagswoche bildet dann am Sonntag, 7. Juli, ein „Stadtmusikanten-Special“ auf der Bremen-Zwei-Bühne auf der Breminale.