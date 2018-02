Auf Stippvisite in der Weser: einer der beiden Seehunde, die sich seit einigen Wochen in der Nähe des Weserwehrs aufhalten. (Thomas Kuppel)

Es hat sich schon herumgesprochen: Der Seehund ist wieder da. Diesmal sind es sogar zwei, die sich in der Schleuse beim Weserwehr offenbar recht wohl fühlen. Ein Fotograf steht mit Spiegelreflexkamera und Teleobjektiv in der Nähe bereit. Einen guten Schnappschuss der scheuen Tiere zu bekommen, ist jedoch nicht leicht. Sie schwimmen schnell – bis zu 35 Stundenkilometer – und tauchen mit dem runden Köpfchen meistens nur knapp über der Wasseroberfläche auf.

Mit dem Smartphone ist die Herausforderung nicht zu bewältigen: Selbst bei maximalem Heranzoomen taucht auf dem Bildschirm nur ein silbernes Pünktchen mitten im blauen Wasser der Weser auf. Das hängt auch mit der Tatsache zusammen, dass das Tier stets in der Mitte des Gewässers hin und her schwimmt. Es – man hat ihn eigentlich „Henry“ genannt, aber es könnte auch eine „Henriette“ sein – hat die Menschen am Flussufer offensichtlich bemerkt. Der Seehund schwimmt neugierig in Richtung des Steinufers, behält aber immer eine gewisse Distanz. Und taucht dann irgendwann wieder unter.

„Auf der anderen Seite, bei den Seemöwen, da war vor etwa einer Stunde ein anderer Seehund. Oder war es vielleicht derselbe?“, fragt eine Frau, die gerade mit einem Mann entlang der Weser spazieren geht. Nein, es war offenbar nicht derselbe. Ein kurzer Spaziergang am anderen Ufer genügt, um eine gewisse Sicherheit zu erlangen. Dort schwimmt in der Nähe von Enten, Kormoranen und Seemöwen ein anderes Tier – mit der gleichen silbergrauen Haut, die unter der Sonne schimmert, und den schwarzen Kulleraugen, die Kinder und Erwachsene seit ewiger Zeit faszinieren.

„Henry“ und „Henry II“, so wollen wir sie nennen, sind nicht die ersten Seehunde, die sich einen kleinen Ausflug in die Weser gönnen. Immer wieder sind in vergangenen Jahren Sichtungen gemeldet worden – oftmals auch am Weserstrand. „Für Seehunde ist es durchaus normal, sich Richtung Landesinnere in Flüssen zu bewegen“, sagt Annette Siegert, Projektleiterin beim Nabu Bremen. Sie sind auf der Suche nach Nahrung, die es zu dieser Zeit in der Weser reichlich gibt.

Ausgewachsene Exemplare ernähren sich von Fisch, und zwar in großer Menge: Zwei bis drei Kilo täglich fressen sie normalerweise, meldet die Seehundstation Norddeich. Sogar bis zu sieben Kilogramm dürfen die Meeressäuger theoretisch zu sich nehmen. Danach brauchen sie jedoch einige Tage Abstand vor der nächsten Mahlzeit. „So lange es Futter gibt, ist es ihnen egal, ob sie durch Landschaft oder Stadt schwimmen“, sagt Siegert. Es sei sogar denkbar, dass es dieselben Tiere sind, die immer wieder an einer Stelle gesichtet werden. „Sicherheit hätte man allerdings nur, wenn sie gekennzeichnet wären.“

Im niedersächsischen und hamburgischen Wattenmeer wurden im vergangenen Jahr 9946 Seehunde gezählt – ein neuer Rekord. Dass es allerdings auch am Weserufer zu einer Seehunde-Kolonie kommt, sei unwahrscheinlich, sagt die Nabu-Mitarbeiterin. Spätestens zur Wurfzeit im Spätfrühling gehe es für die Meeressäuger in Richtung Sandbänke an der Nordsee zurück. Seehunde seien tendenziell Einzelgänger, ließen sich aber zu bestimmten Jahreszeiten auch in Gruppen finden.

Auch Seeadler sind manchmal rund um das Wehr unterwegs. (Thomas Kuppel)

Distanz ratsam

Wie bei allen Wildtieren gilt es, bei einem zufälligen Treffen Abstand zu halten. „Menschen sollten sich rücksichtsvoll verhalten: Hunde anleinen, die Seehunde nicht füttern, nicht anfassen“, sagt Siegert. Etwa 300 Meter Abstand empfehlen die Experten – vor allem, wenn es sich um Jungtiere handelt. Eine gute Distanz sei ratsam, denn auch niedlich aussehende Seehunde könnten bei Bedrängung aggressiv werden, warnt Siegert.

Die Frage, ob es sich bei den Besuchern in der Schleuse um weibliche oder männliche Exemplare handelt, lässt sich nicht klären. „In der Regel sind Männchen größer als Weibchen – wenn man also nur ein Tier sieht, ist das schwer zu beurteilen“, sagt die Expertin. Unterschiede bei der Färbung des Fells bestünden nicht.

Jedenfalls sind die Robben nicht die einzigen seltenen Wildtiere, die sich in Bremen aufhalten: Ein Leser des WESER-KURIER konnte vor einiger Zeit ebenfalls am Weserwehr einen jungen Seeadler fotografieren. „Es gibt ein Seeadler-Paar bei Lemwerder, das auch vergangenes Jahr gebrütet hat“, sagt Hartmut Drebing vom Nabu Oldenburg. Ob es dessen Junges ist, das fotografiert wurde, sei schwer zu sagen. „Es könnte eventuell auf der Suche nach einem eigenen Revier gewesen sein, aber mit Sicherheit kann man das nicht behaupten“, sagt der Experte. Seeadler wurden schließlich in den vergangenen Jahren auch in mehreren niedersächsischen Gemeinden gesichtet.