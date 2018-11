Jede Menge Schrott wurde im Tietjensee gefunden. (fr)

Der Mordprozess ohne Leiche neigt sich dem Ende entgegen. Am kommenden Dienstag, 6. November, wird der Ermittlungsführer der Polizei vor Gericht als Zeuge aussagen und einen abschließenden Bericht zur durchgeführten Untersuchung des Tietjensees geben, erklärte am Freitagnachmittag ein Sprecher des Landgerichts. Wir berichtet, war der See bei Schwanewede leergepumpt worden, um dort nach der Leiche der seit 1993 vermissten Jutta Fuchs zu suchen. Das Gericht hatte das Abpumpen des Sees auf Antrag der Staatsanwaltschaft angeordnet. Die Anklagebehörde hoffte, auf dem Grund des Sees Hinweise zu finden, die zur Aufklärung des Verschwindens von Jutta Fuchs beitragen könnten. Wegen Mordes angeklagt steht derzeit ihr damaliger Lebensgefährte vor dem Landgericht.

Mehr zum Thema Prozess um Mord ohne Leiche in Bremen Zeit für Suche am Tietjensee läuft ab Im Mordprozess ohne Leiche hatten die Anwälte des Angeklagten eine Frist für die Polizei ... mehr »

Zur Frage, ob in dem See etwas gefunden wurde oder nicht, schwiegen sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitagnachmittag aus. Die Tatsache, dass der See seit mehreren Tagen wieder mit Wasser vollgepumpt wird, lässt allerdings darauf schließen, dass nichts Prozessentscheidendes aufgetaucht ist. So wird es wohl bei der derzeitigen Planung für den weiteren Verlauf der Verhandlung bleiben. Die sieht das Ende der Beweisaufnahme entweder schon am kommenden Dienstag oder am 12. November vor. Die Plädoyers könnten dann ebenfalls am 12. November gehalten und das Urteil am 20. November verkündet werden.