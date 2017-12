Forderte den Rücktritt von Justizsenator Marthin Günthner: Jan Timke (Frank Thomas Koch)

Die Entlassung von mehreren Tatverdächtigen aus Bremerhaven aus der Untersuchungshaft sei geradezu ein „Armutszeugnis“ und „genau das falsche Signal an dieses kriminelle Milieu“. Jan Timke, Abgeordneter der Bürger in Wut, holte am Donnerstagmorgen in der Aktuellen Stunde der Bremischen Bürgerschaft zu einem Rundumschlag in Richtung Justizbehörde aus. Seine Rede gipfelte in der Forderung, Justizsenator Martin Günthner (SPD) solle die politische Verantwortung übernehmen und zurücktreten.

Ausgangspunkt hierfür war die Haftentlassung von drei Tatverdächtigen, denen schwere Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte vorgeworfen wurde. Die Männer sollen Anfang Juli bei einer Verkehrskontrolle fünf Polizisten attackiert und verletzt haben. Seither saßen sie in Untersuchungshaft, wurden nach einer Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgericht (OLG) aber am 20. November auf freien Fuß gesetzt. Obwohl für Anfang Januar ein Termin für den Prozess gefunden worden war, folgte das OLG einer Haftbeschwerde der Männer – eine längere U-Haft entspräche weder der Verhältnismäßigkeit noch dem Beschleunigungsgebot.

Timke nutzte dies zu einer Generalabrechnung mit Justizsenator Günthner, den er für die Unterbesetzung der Gerichte in Bremen verantwortlich machte. Unterstützt wurde er hierbei aus Reihen der CDU. Günthner verwalte lediglich den Mangel, der Ausnahmezustand an Bremens Gerichten sei längst Dauerzustand, kritisierte Oguzhan Yazici, rechtspolitischer Sprecher der Christdemokraten. Sülmez Dogan (Grüne) und Insa Peters-Rehwinkel (SPD) und Peter Zenner (FDP) verwiesen auf die besondere Konstellation dieses Falles und erinnerten daran, dass auch Tatverdächtige Rechte haben. Für Peter Erlanson (Die Linke) zeigt gerade dieser Beispiel, dass die Justiz in Bremen funktioniere. Er warf Timke Stimmungmache vor, die diesem Thema nicht gerecht werde.