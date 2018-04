Weinprinzessin Sophie Conrad aus der Pfalz präsentiert in der Messehalle 7 ihre Heimat und deren Produkte aus Rebsaft. (Frank Thomas Koch)

Die Werbung ist verlockend: "Probieren Sie hier: Sommersonne". Auch Philosophisches bieten die 92 Anbieter auf der 13. Weinmesse Rheinland-Pfalz in Bremen: "Wein ist Lebensfreude". Am besten sind aber immer noch die Weine, die sie aus den Anbaugebieten Nahe, Pfalz, Rheinhessen und Mosel mit an die Weser bringen. Nicht wenige Besucher finden hier einen Lieblingswein.

Sophie Conrad, die Pfälzer Weinprinzessin, ist in Bremen zum ersten Mal mit von der Partie. Die 25-jährige Studentin der Integrativen Sozialwissenschaft heißt am Eingang die Gäste willkommen. Sie trägt ein Diadem aus Namen typischer Pfälzer Rebsorten wie Grauburgunder und Dornfelder. Sophie Conrad präsentiert auf der Messe ihre Heimat, sie moderiert Kochshows und sie weiß eine Menge über die edlen Tropfen. In der Weinerlebniswelt erklärt sie die Aromen verschiedener Weinsorten und wie diese zustande kommen. Auf Wunsch gibt sie geführte Weinproben. "Ich bin für alle Fragen zu haben", sagt sie und bereitet sich damit auf ihre berufliche Zukunft vor: Sie möchte später im Weinmarketing arbeiten.

Silvaner ist Wein des Jahres

Sophie Conrads grundsätzlicher Tipp: "über den Tellerrand schauen, nicht immer nur beim Stammwinzer anhalten, sondern mal etwas Neues ausprobieren". Das Angebot in Messehalle 7 ist groß. Viktoria Fromm vom Veranstalter Das Team: "Hier gibt es 550 Weine und Winzersekte. Wir haben jedes Jahr zwei, drei neue Weingüter dabei." Ein Novum ist der Weinerlebnisbereich, in dem die Besucher unter anderem Aromen erraten können. Den Wein des Jahres 2018 aus der Rebsorte Silvaner haben die Pfälzer auch dabei. "Er hat eine gräsrig-würzige Aromatik", sagt Weinprinzessin Sophie Conrad. Die heimlichen Stars aber seien nach wie vor die Burgundersorten. "Um sie gibt es einen richtigen Hype", sagt Conrad.

Auf die Ernte angesprochen sagt Viktoria Fromm: 2017, das sei für die Winzer kein einfaches Jahr gewesen. Aprilfröste und Hagel hätten fast ein Fünftel der Ernte zerstört. Später habe es viel geregnet. "Die Winzer standen unter Druck", deshalb habe die Ernte 2017 bereits im August und damit einen Monat früher begonnen als üblich. "Im September", so Fromm, "war sie abgeschlossen". Auswirkungen auf die Qualität habe das nicht: Kenner erwarten vielversprechende und besonders fruchtbetonte Weine. Nach Angaben Fromms ernten in Rheinland-Pfalz rund 10 000 Betriebe jährlich ca. sechs Hektoliter und damit bis zu 70 Prozent der Gesamtmenge deutschen Weins.

Einen Bruchteil der Pfälzer Rot- und Weißweine sowie Sekte gibt es in Messehalle 7 zu verkosten. Zusätzlich bieten Destillerien Brände an. Mutige probieren auch Oliven-Marmelade, exotische Senfsorten oder die scharfen Soßen der Bremer Firma Pepperworld. Nicht so Experimentierfreudige bleiben bei Käse, Dips und leckerem Kakao-Konfekt. Die Stimmung ist entspannt bis gelöst, das Publikum zeigt sich interessiert. Besucher schlendern mit halb gefüllten Gläsern in den Händen durch die Gänge, andere lassen auffüllen, schwenken, riechen und kosten mit ernster Miene, um danach über den Restzuckergehalt zu diskutieren.

Ein Vergnügen für Henning Knauff. Der Winzer in neunter Generation ist von Anfang an bei der Bremer Weinmesse dabei. Vor 13 Jahren, sagt er, haben ihn die Leute nach dem Ausschank des Bremer Ratskeller gefragt. "Heute ist der Ratskeller-Stand fast leer", sagt er, "und alle probieren die Pfälzer Weine". Grund seien die neuen Sorten, die die Pfälzer mitbringen. "Die Erzeuger bieten andere Weinprofile als die zahlreichen Weinhändler in Bremen." Jeder Winzer, sagt Knauff, habe seine eigene Handschrift. "Das ergibt eine enorme geschmackliche Vielfalt."

Unkompliziert und bekömmlich

Im Trend liegen Knauffs Worten zufolge trockene und klare Weine wie der Grüne Silvaner und Burgunder. "Das sind Weine, die eher bekömmlich und unkompliziert sind", sagt Knauff, der sich über ein zunehmend junges Publikum freut. "Auf der Messe treffe ich viele junge Bremer, die nicht nur günstig trinken wollen, sondern sehr interessiert sind." Für den Traditionswinzer ein Glücksfall, denn: "Als Winzer ist es sonst schwer, an junge Leute heranzukommen".

Auch Winzer-Kollege Joachim Ahl berichtet über das neue, ungewohnt fachliche Interesse junger Menschen am Wein. "Die jungen Leute wollen etwas über die Herstellung wissen, über den Jahrgang, das Rebenwachstum und den Pflanzenschutz", bestätigt er den Eindruck Knauffs.

Auf der Suche nach einem guten Rosé sind währenddessen Silvia und Dieter Loske. Die beiden Weinliebhaber loben die erstklassige Beratung an den Messeständen. "Das Angebot ist riesig", stellt Dieter Loske fest, "man kann gar nicht alles testen". Silvia Loske freut sich: "Es ist toll, hier mal etwas Neues probieren zu können."

Bei so viel Offenheit geht Viktoria Fromm davon aus, dass die Weinmesse wie im Vorjahr mehr als 6000 Besucher anlockt – "wenn nicht sogar mehr". Fromms Auftraggeber sind das Weinbauministerium und die Weinwerbungen Rheinland-Pfalz. Die Partner initiieren Messen für Gebiete, in denen Wein noch nicht sehr bekannt ist, darunter Bochum, Kiel und Leipzig.