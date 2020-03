Die Gastrokolumne "Tischgespräch" von Temi Tesfay muss leider ausfallen. (Frank Thomas Koch)

Liebe Leserinnen und Leser,

in den vergangenen Tagen hat sich der WESER-KURIER an der ein oder anderen Stelle verändert. Der Senat hat am Dienstag verfügt, dass Restaurants nur noch zwischen sechs und 18 Uhr geöffnet sein dürfen. Das hat auch Auswirkungen auf unseren Restaurant-Tester Temi Tesfay: Seine Kolumne „Tischgespräch“ wird bis auf Weiteres nicht erscheinen. Wir bitten um Ihr Verständnis

Wir halten Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie gesund!