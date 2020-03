Vor dem Amtsgericht verständigte man sich am Mittwoch auf einen weiteren Verhandlungstag. (PETER STEFFEN / DPA)

Vor dem Bremer Amtsgericht musste sich am Mittwochmorgen ein inzwischen geschiedenes Paar verantworten, das eine pflegebedürftige Seniorin tödlich misshandelt haben soll. Der 55-Jährige Angeklagte hat laut Staatsanwaltschaft im November 2016 seine 74-jährige Mutter gewaltsam unter die Dusche gezerrt und brauste diese viel zu heiß ab - mit einer Temperatur von bis zu 60 Grad. Dadurch erlitt die Frau Verbrühungen und schrie vor Schmerz auf. Zwei Tage später verstarb die Seniorin.

Das Opfer war dement und lebte in einer Wohnung mit dem Sohn und dessen Lebenspartnerin. Auch sie muss sich verantworten, weil sie nichts unternahm, um einen Arzt zu alarmieren. Vor Gericht machte sie Aussagen, die dem widersprechen, was sie einmal der Polizei gesagt hatte. Auch deshalb einigten sich die Prozessbeteiligten darauf, einen zweiten Verhandlungstag anzusetzen. Am Dienstag, 10. März, soll dann auch ein Urteil gesprochen werden.

Wie ein Rechtsmediziner vor Gericht darlegte, war ein Beckenbruch und der damit verbundene Blutverlust die Todesursache. Diesen hatte sich die Seniorin wahrscheinlich auch während des gewaltsamen Duschens zugezogen. Laut Anklageschrift soll sie mehrfach von einem Duschhocker gefallen sein. Der Mediziner betonte allerdings auch, dass der Beckenbruch von einem Laien nicht unbedingt erkannt werden konnte.