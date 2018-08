Ähnlich wie diese Hundeköder waren auch die Köder in Gröpelingen mit Nägeln gespickt. (Archivbild: frei / Polizei)

Eine 35 Jahre alte Bremerin hat am Montagabend in der Straße Im Grunde in Bremen-Gröpelingen mehrere mit Nägeln gespickte Wurststücke entdeckt und gerade noch verhindert, dass ihr Hund die Köder fraß. Wie die Polizei berichtet, entdeckten die Einsatzkräfte vor Ort vier von den tödlichen Ködern und suchte noch die weitere Umgebung ab.

Die Polizei mahnt Hundehalter vor allem im Bereich Oslebshausen zu Vorsicht. Hundehalter sollten ihre Vierbeiner durchgehend im Auge behalten und verhindern, dass sie Gegenstände vom Boden fressen.

Erst Ende Juni waren bereits in der Bremer Neustadt gefährliche Tierköder entdeckt worden. Unbekannte hatten Fleischstücke mit zehn Zentimeter langen Nägeln an einem Stichweg an der Wilhelm-Kaisen-Schule ausgelegt. Im Vorjahr waren zwei Labradore in Scheeßel an Giftködern verendet. (sei)