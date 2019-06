In Bremerhaven wurde ein Mann bei einem Betriebsunfall tödlich verletzt. (dpa)

Ein Mann ist bei einem Betriebsunfall in Bremerhaven ums Leben gekommen. Der 38-Jährige wollte auf einem Firmengelände an der Brückenstraße in Bremerhaven am Dienstagmorgen einen Kran zerlegen, teilte die Polizei mit. Außerdem sollte ein bereits abgebautes Teil mit einem weiteren Kran verschoben werden.

Plötzlich löste sich jedoch die Verbindung zwischen Kran und Bauteil, sodass die beiden Mitarbeiter von der Stahlkonstruktion getroffen wurden. Der 38-jährige Mitarbeiter eines Subunternehmens wurde dabei tödlich verletzt, sein Kollege wurde mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht. Polizei und Gewerbeaufsicht haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (jfj)