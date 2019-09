Eine 51-Jährige verunglückte am Freitag auf der A27 tödlich. (Andreas Gebert/dpa)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 27 ist eine 51-Jährige am Freitagmorgen tödlich verunglückt, das teilte die Polizei mit. Demnach verlor ein LKW einen Teil seiner Ladung. Der Transporter der Frau kollidierte auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Cuxhaven mit dem heruntergefallenen Reifen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Transporter kam von der Straße ab und prallte gegen die Schutzplanke. Die Frau wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und starb noch am Unfallort.

Gegen den Fahrer des LKW wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die A27 war zeitweise voll gesperrt.