Aus- und Weiterbildung seien das A und O, um Fehler zu verhindern, betonen die Repräsentanten der Handwerkskammer, Hauptgeschäftsführer Andreas Meyer (l.) und Präses Thomas Kurzke. (Frank Thomas Koch)

Herr Kurzke, Herr Meyer, die Ermittlungen haben gerade erst begonnen, aber es scheint, als ob der Stromschlag in einer Bremer Praxis, bei der vor wenigen Tagen ein Arzt zu Tode gekommen ist, durch unsachgemäße Handwerksarbeiten verursacht worden ist. Das ist selten, aber kein Einzelfall. Viele Bremer werden sich an die Gasexplosion in einem Altenheim im Geschwornenweg erinnern. Zwölf Menschen kamen ums Leben.

Thomas Kurzke: Das stimmt, ein Baggerfahrer hatte bei Kanalbauarbeiten vor dem Gebäude ein Gasrohr angehoben. Gas strömte unbemerkt in den Keller, und es kam zur Explosion. Gegen den Baggerfahrer wurde Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben. In dem Fall in der Arztpraxis wissen wir nicht mehr als Sie. Da sind wohl noch viele Fragen offen.

Andreas Meyer: Wir gehen davon aus, dass der Fall der Arztpraxis bei den Elektrikern und Malern und in ihren Berufsgenossenschaften natürlich derzeit ein großes Thema ist, insbesondere was die Ursachen betrifft. Jeder Betrieb möchte erfahren, was passiert ist, um zu wissen, was er tun kann, damit so etwas nie wieder geschieht. Man versucht alles, um aus Schadensfällen zu lernen.

Thomas Kurzke: Das kann man nur vermuten. Ich kenne einen Fall, wo ein erfahrener Schornsteinfeger einen Ofen aus Versehen falsch angeschlossen hat. Ein Ehepaar kam zu Tode. Der Mann ist seither vollkommen fertig, er kommt damit nicht klar. 30 Berufsjahre hatte er sich nichts vorzuwerfen. Dieser Fall beschäftigt mich selbst und viele Handwerker heute noch. Ohne psychologische Betreuung ist es vermutlich unmöglich, damit fertig zu werden.

Thomas Kurzke: Wie gesagt, bei dem Fall sind noch viele Fragen offen. Handwerksberufe sind mittlerweile sehr komplex geworden, die Anforderungen sind hoch. Grundsätzlich ist zu sagen, dass Routinen Gift für verantwortungsvolle Arbeiten sind. Jedem, der zum Beispiel mit Strom oder Gas oder an Fahrzeugen arbeitet, muss jede Sekunde bewusst sein, was er tut und welche Verantwortung er trägt. Man kann sich nicht blind darauf verlassen, dass man irgendetwas schon x-mal gemacht hat und jeden Handgriff kennt.

Andreas Meyer: Das A und O ist die Qualifikation. Die Ausbildung der Handwerker ist anspruchsvoll, sie hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert, ohne Fortbildungen geht es nicht, Stichworte sind die Digitalisierung und der Klimaschutz. Wer Meister werden will, muss schon ein echter Profi sein, die Anforderungen sind enorm. Deshalb ist es wichtig, dass wir weiterhin verantwortungsvollen und umsichtigen Nachwuchs für die Betriebe gewinnen, junge Menschen, die mit Technik umgehen und Kunden beraten können. Wir brauchen die besten Köpfe. Doch das ist – Stichwort Nachwuchsmangel – sehr schwer geworden.

Thomas Kurzke: Das wird eine große Frage werden. Es kommt darauf, ob dem oder den Handwerkern ein Fehler nachgewiesen werden kann. Es kommt womöglich auch auf die Schwere des menschlichen Versagens an, auf den Grad der Fahrlässigkeit.

Andreas Meyer: Grundsätzlich sind solche Fälle durch die Versicherung abgedeckt, aber es kommt sehr darauf an, wie es zu einem Unfall kommt. Wenn zum Beispiel bestimmte Vorschriften oder Unterweisungen bewusst ignoriert werden, kann es sein, dass keine Versicherung zahlt.

Thomas Kurzke: Ganz klar: Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung, gerade auch in den technischen Berufen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss immer und immer wieder verdeutlicht werden, dass sie in einem Bereich arbeiten, der Gefahren birgt, auch für den Handwerker selbst. Unsere Aufgabe ist – gemeinsam mit den Innungen und den Kreishandwerkerschaften – darauf unermüdlich hinzuweisen und entsprechende Fortbildungsangebote zu unterbreiten.

Andreas Meyer: Wir werden eingeschaltet, wenn das Gericht einen Sachverständigen bestellt. Das läuft über uns, wir vermitteln die Sachverständigen. Dadurch sind wir im Bilde. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Im Handwerk braucht man allerdings eine Zugangsberechtigung, um gewisse Tätigkeiten auszuführen, nämlich den Meistertitel. Dazu gehört auch die Arbeit an elektrischen Anlagen oder an Heizungsanlagen. Die Handwerker, die dort tätig sind, sind umfassend qualifiziert. Ich würde schon die These aufstellen, dass noch viel mehr passieren würde, wenn es die Meisterpflicht nicht gäbe.

Thomas Kurzke: Bei medizinischen Eingriffen ist die Gefahr ja auch viel unmittelbarer, als wenn Reparaturarbeiten ausgeführt werden. Es geht bei Handwerkern in der Regel nicht um Leben und Tod. Selbst wenn es zu einer unsachgemäßen Ausführung kommen sollte, werden sehr, sehr selten Menschen verletzt.

Es kommt gelegentlich zu tödlichen Arbeitsunfällen, die Handwerkern oder Mitarbeitern das Leben kosten. Im August stürzte auf einer Baustelle an der Konsul-Smidt-Straße eine Betonwand um. Ein Mann starb. Gelegentlich liest man von Arbeitsunfällen im Gerüstbau.

Thomas Kurzke: Im Gerüstbau hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel getan. Die Technik ist viel sicherer und stabiler geworden. Das gilt auch für andere Branchen. Der technische Fortschritt ist enorm, er kommt auch der Arbeitssicherheit zugute. Die Betriebe selbst legen großen Wert auf den Schutz ihrer Mitarbeiter. Das Bewusstsein für die Gesundheit des Teams ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, selbst bei den kleinsten Betrieben. Es passieren noch Unfälle, aber das ist kein Vergleich zu meiner Lehrzeit - da könnte ich Storys erzählen ... Aber der Mensch ist keine Maschine. Schon allein aus Unachtsamkeit kann schnell etwas passieren. Und jedes Mal sitzt der Schock tief. Wenn Kollegen verletzt werden, beschäftigt das jeden Vorgesetzten und jeden Mitarbeiter.

Thomas Kurzke: Das kann man so nicht sagen. Meiner Einschätzung nach haben sich aber das gesellschaftliche Klima und die Streitkultur in den vergangenen Jahren verändert. Das kann auch Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Kunden und Auftragnehmern haben. Die Kunden sind deutlich anspruchsvoller. Sie akzeptieren vieles nicht mehr, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Natürlich wollen wir, dass tadellose Arbeit abgeliefert wird. Aber häufig geht es auch nur darum, dass sich Kunden etwas anders vorgestellt haben, als es später ausfällt, dann geht es in erster Linie um die Optik.

Andreas Meyer: Es ist wichtig, dass Verbraucher relativieren: Wir machen uns die alltäglichen Gefahren, in denen wir schweben, gar nicht bewusst. Jeder, der mit dem Auto unterwegs ist, kann jeden Tag verunglücken oder andere in Mitleidenschaft ziehen. Dieses tragische Unglück ist die absolute Ausnahme. Jeden Tag führen in Bremen Hunderte Handwerkerinnen und Handwerker von Fachfirmen tadellose, hochwertige Arbeit aus.

Andreas Meyer: In den Handwerken, bei denen Sicherheit eine Hauptrolle spielt, also zum Beispiel im Elektrohandwerk, gibt es die Meisterpflicht. Man sollte also auf den Meistertitel achten. Bestenfalls sucht man sich jemanden, der einen über Jahre begleitet und zu dem man Vertrauen entwickelt. Gute handwerkliche Leistung hat ihren Preis. Für den Wert dieser anspruchsvollen Tätigkeiten fehlt in der Bevölkerung bisweilen das Bewusstsein. Von Handwerkern, die anbieten, die Arbeiten auch ohne Rechnung auszuführen, kann man nur abraten. Bei Schwarzarbeit kann erstens die Qualifikation des Handwerkers zweifelhaft sein, und zweitens gibt es keinerlei Gewährleistungs- oder Regressansprüche.

Thomas Kurzke: Wer eine Fachfirma sucht, kann auch die Handwerkersuche im Servicebereich des Internetauftritts der Handwerkskammer Bremen nutzen.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Zur Person

Thomas Kurzke ist seit Juni 2019 Präses der Handwerkskammer. Der gebürtige Bremer und Malermeister führt in dritter Generation einen 1924 gegründeten Familienbetrieb in Walle mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Andreas Meyer ist seit August 2019 Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Von 2009 bis 2014 war der Sparkassenbetriebswirt Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bremen.

Zur Sache

Tragische Fälle

Der Baggerfahrer, der vor 21 Jahren im Geschwornenweg in der Neustadt mit dem Gerät zu tief ins Erdreich vorgestoßen war, wurde Ende 2002 wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Der Richter stellte fest: „Es war einfach ein schrecklicher Fehler nach über 30 Jahren ordentlicher Arbeit.“

Ebenfalls mit einer Bewährungsstrafe kam 2013 ein Dachdecker davon, der in Frankfurt eine falsche Abdeckung auf den Schornstein montiert hatte. Eine Mutter und ihre beiden Söhne starben an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Im November wurde in Göttingen Anklage gegen vier Handwerker erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, ein Rohr nicht ordnungsgemäß abgedichtet zu haben. In der Folge kam es zu einer Gasexplosion mit einer Toten und einem Schwerverletzten.