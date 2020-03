Benutzung nur auf Nachfrage: die Toilette am Szenetreff. (Christina Kuhaupt)

Die öffentliche Toilette am Szenetreff nahe des Bremer Hauptbahnhofes ist für die Öffentlichkeit nur noch sehr eingeschränkt zugänglich. Dies bestätigte eine Sprecherin der Bremer Stadtreinigung. Die ­Toilette sei nur noch während der Öffnungszeit des Treffs zwischen 8 und 16 Uhr benutzbar, den Schlüssel verwaltet ein Streetworker oder eine Streetworkerin. „Es wurde sehr schnell extremer Vandalismus ausgeübt, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen“, teilt Lena Endelmann, Sprecherin der Stadtreinigung, mit. „Das ging so weit, dass teilweise sogar Fliesen abgeschlagen wurden.“ Zudem sei die Toilette für den Konsum, Handel und das Verstecken von Drogen benutzt worden.

Aus diesem Grund war auch die vorherige öffentliche Toilette am Hauptbahnhof, auf dem Hugo-Schauinsland-Platz vor dem Überseemuseum, geschlossen und abgebaut worden. Die neue Toilettenanlage am Szenetreff sollte sie ersetzen. Die Idee: Zu den Öffnungszeiten des Treffs zwischen 8 und 16 Uhr sollten sowohl die Besucher als auch die Öffentlichkeit die Toilette mit dem Schlüssel des Streetworkers kostenlos aufsuchen können. Danach kostete die Toilette 50 Cent, Menschen mit Behinderung konnten mit einem bestimmten Schlüssel kostenlos hinein. Zwischen 22 und 7 Uhr blieb die Anlage geschlossen.

Dieses Konzept ging nicht auf. Schon im November, kurz nach der Eröffnung, sei die Anlage ab 16 Uhr komplett geschlossen worden, berichtet Endelmann. Neben Toiletten in umliegenden Cafés oder im Überseemuseum gibt es somit nur noch die kostenpflichtige Anlage im Bahnhof. Mit Einführung eines Drogenkonsumraumes beziehungsweise der mobilen Übergangslösung würden die Öffnungszeiten der Anlage langsam und versuchsweise wieder für die Öffentlichkeit angepasst, erklärt Endelmann. Der mobile Druckraum soll im April eröffnet werden. Dort können Süchtige unter hygienischen Bedingungen Drogen nehmen, Spritzen sollen dadurch nicht mehr in Parks oder am Bahnhof liegen.

„Ich bin die einzige öffentliche Toilette im Umkreis von 2 km"

Es verbleiben drei öffentliche Toiletten in der Innenstadt: an der Schlachte (geöffnet von 7 bis 24 Uhr), in der Markthalle Acht (zugänglich zu den Öffnungszeiten der Halle) und in der Katharinenstraße (7 bis 24 Uhr). Die Toilette in der Markthalle ist mit Schwarzlicht ausgerüstet, riecht nicht immer angenehm. Neben dem Eingang ist für Besucherinnen und Besucher zu lesen: „Ich bin die einzige öffentliche Toilette im Umkreis von 2 km. Hier treffen sich Klassenfahrten, Stadtführungen, Marktleute und Markthallen-Gäste.“ Fast entschuldigend heißt es: „Ganz schön viel für einen stillen Ort und wir geben unser Bestes, damit Sauberkeit und Erreichbarkeit (fast) immer gegeben sind.“

Für eine neue, betreute Toilettenanlage nahe des Hauptbahnhofs werde derzeit ein Standort gesucht, heißt es in einer Vorlage für die Innendeputation. Für die Innenstadt werde ebenso eine bessere Abdeckung geplant, so Endelmann. Wann es so weit ist und wie viel Geld dafür zur Verfügung steht, kann sie nicht sagen. Das Konzept „nette Toilette“, bei dem Cafés ihr WC für Passanten öffnen, biete sich für größere Gruppen nicht an.