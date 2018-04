Fertig zum Abheben: Beim Red Bull Flugtag bezwingen Bastler – zumindest kurz – die Schwerkraft. (Red Bull)

Alle, die schon immer mal hoch hinaus wollten, aufgepasst: Am 1. Juli macht der Red Bull Flugtag in Bremen Station. Dabei stürzen sich mutige Bastler mit ihren tollkühnen Fluggeräten im Europahafen von einer sechs Meter hohen Startrampe in die Luft – und anschließend in die Weser. Das Event veranstaltet der Energydrink-Konzern seit 1992, in Deutschland war der Flugtag zuletzt 2012 in Mainz.

40 Teams dürfen an dem Spektakel im Sommer teilnehmen. Sie müssen körperlich fit sein und ein möglichst kreatives Flugobjekt entwerfen und basteln können – Form und Aussehen sind egal. In den vergangenen Jahren waren schon fliegende Drachen, Bananen, Fische oder die Freiheitsstatue dabei. Bedingungen: Die Konstruktion muss komplett vom Team gebaut worden sein. Sie darf nicht höher als drei Meter sein, die Spannweite nicht größer als neun Meter. Außerdem darf sie ausschließlich mit Muskelkraft betrieben werden. Leichtflugzeuge aller Art dürfen nicht an den Start gehen. Eine Jury bewertet das Flugmodell und den Auftritt. Das beste Team gewinnt einen Kunstflug.