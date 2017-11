Dietmar Hoppe (l.), Tim Großmann, Carsten Sieling und Joachim Linnemann bei der symbolischen Scheckübergabe im Rathaus. (Christina Kuhaupt)

Das ist Rekord: Noch nie ist in einer Bürgerpark-Tombola-Saison ein so hoher Reinertrag erzielt worden, wie in der im Mai abgelaufenen Saison. Die Veranstalter melden einen Jahresüberschuss in Höhe von über 402.000 Euro. Das sind 52.000 Euro mehr als bei der Bürgerpark-Tombola 2016.

Bei der symbolischen Scheckübergabe im Rathaus, gratulierte Bürgermeister Carsten Sieling Bürgerpark-Tombola-Geschäftsführer Dietmar Hoppe zu dem Rekordergebnis. An der Übergabe nahmen auch Bürgerpark-Direktor Tim Großmann, der Präsident des Bürgerparkvereins, Joachim Linnemann, Detlef Kniemeyer von der Stiftung der Kirchengemeinde Arsten-Habenhausen, Michael Koppel vom Verein der Freunde des Rhododendronparks und Heinrich Welke vom Park Links der Weser teil.

Von dem Geld sollen in diesem Jahr neben dem Bürgerparkverein der Park Links der Weser, der Verein der Freunde des Rhododendronparks sowie die Stiftung Kirchengemeinde Arsten-Habenhausen profitieren.

Auch für die kommende Bürgerpark-Tombola 2018 hoffen die Veranstalter auf ein solches Ergebnis. Sie beginnt in etwas mehr als zwei Monaten am 7. Februar und läuft bis zum 13. Mai.