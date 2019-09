Die Wilhelm-Kaisen-Brücke wurde für Fußgänger gesperrt. (Christian Butt)

Am Dienstagabend ist in Bremen ein Toter aus der kleinen Weser geborgen worden. Die Todesursache und Identität der Leiche sei zunächst unklar, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Entdeckt wurde der Leichnam gegen 20 Uhr. Feuerwehr und Polizei sperrten einen Fußweg der Wilhelm-Kaisen-Brücke vor Schaulustigen ab. Außerdem musste der Verkehr nur einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden. Zu großen Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht.