Mordkommission ermittelt

Toter in Mönchengladbach war offenbar Bremer Neonazi

Sebastian Krüger

Am Mittwoch wurde ein junger Mann leblos in Mönchengladbach aufgefunden. Bei dem Toten soll es sich um einen Bremer handeln. Er war in der Neonazi- und Hooligan-Szene bekannt.