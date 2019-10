Eine Mordkommission ermittelt derzeit den Leichenfund in Gröpelingen. (Björn Hake (Symbolbild))

Polizisten haben vergangenen Mittwoch einen vermissten 50-Jährigen in seiner Wohnung in Bremen-Gröpelingen tot gefunden. Weil eine Tochter ihren Vater nicht erreichen konnten, hatten die Beamten in der Wohnung des Mannes nachgesehen. Dort nahmen die Beamten einen 65-jährigen Tatverdächtigen fest, der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt.

Nun gibt es offenbar neue Details zu dem Leichenfund. Wie die "Bild" -Zeitung berichtet, soll die Leiche schon drei Wochen in der Wohnung gelegen haben. Außerdem habe man dem Toten Körperteile abgetrennt und diese in den Mülltonnen hinter dem Haus entsorgt. Die Polizei habe die Tonnen sichergestellt und die Wohnung versiegelt. Der Tatverdächtige soll bislang die Aussage verweigern. (wk)