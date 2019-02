Eine Begegnung mit einem als Minion verkleideten Mann endete am Sonntag für eine 58-jährige Touristin aus Liverpool mit dem Verlust ihres Portmonnaies. Wie die Polizei Bremen mitteilt, war die Frau gemeinsam mit ihrer Schwägerin auf dem Bremer Marktplatz unterwegs, als sich der verkleidete Mann zu ihnen gesellte. Da der Mann die für die Figur typischen Laute ausstieß, fühlte sich die 58-Jährige wohl derart unterhalten, dass sie ihm fünf Euro zusteckte und sich mit ihm fotografieren ließ. Als sie daraufhin in ein Café am Markt einkehrte, stellte sie den Verlust ihres Portmonnaies fest. Sie gab an, dieses vor dem gemeinsamen Fototermin noch in der Handtasche gehabt zu haben. Der Minion war zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr zu sehen.

Aus diesem aktuellen Anlass warnt die Polizei vor dieser möglichen Ablenkungsmasche und rät dazu, Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper zu tragen. (haf)