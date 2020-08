Nach einem Restaurant wie Martens-Wulfhoop im Stuhrer Ortsteil Seckenhausen hatten Valdet Rama (rechts) und sein Sohn Jon Rama gesucht. (Michael Braunschädel)

Es klingt gewagt, ein Restaurant mitten in der Corona-Krise zu eröffnen. Valdet „Valko“ Rama hat aber genau das gemacht. Der Bremer hat das Traditionsgasthaus Martens-Wulfhoop im Stuhrer Ortsteil Seckenhausen jüngst als Pächter übernommen. „Es wäre etwas anderes gewesen, wenn es eine Eckkneipe gewesen wäre. Dieses Haus aber hat Tradition, das hat den Reiz ausgemacht“, erklärt Valdet Rama, der nach eigenen Angaben seit 20 Jahren in der Gastronomie tätig ist. Zuletzt hatte er sieben Jahre beim Bremer Restaurant „Oberneulander’s“ gearbeitet.

Zum Jahreswechsel hatte das Gasthaus dicht gemacht. (Vasil Dinev)

Valdet Rama und sein Sohn Jon Rama haben in der Region schon länger nach einer Immobilie gesucht. Bei dem Gasthaus an der Wulfhooper Straße 22 habe schließlich alles gestimmt, der Zustand, die Lage, der Name. Das Haus steht seit 1928 an Ort und Stelle, seit vier Generationen ist es in Familienhand. Gastronom Steffen Adam ist Eigentümer der Immobilie, hatte den Betrieb 2015 von seinen Eltern Elfi und Helmut Adam übernommen. Im Januar 2018 wurden Natalie und der damalige Küchenchef Steven Denell Pächter von Martens-Wulfhoop. Sie nannten ihr Konzept „innovative deutsche Küche“. Das sei zwar erfolgreich gewesen, gereicht habe es aber nicht, wie die Gastronomen Anfang des Jahres erklärten. Das Paar hatte das Restaurant zum Jahreswechsel geschlossen und nach eigenen Angaben Insolvenz angemeldet.

Erweiterung der Küche

Danach stand es nicht gut um die Zukunft des Gasthauses. Am Sonnabend, 1. August, öffnet Martens-Wulfhoop ab 17 Uhr nun aber wieder seine Türen. Die Gäste erwartet eine Mischung aus bürgerlicher Kost, norddeutscher Küche und mediterranen Speisen. Umbauten hat es nicht gegeben, ein paar Wände sind neu gestrichen worden. „Wir haben die Küche ein bisschen erweitert“, um einen Pizzaofen etwa, wie Rama sagt. Angesichts der derzeitigen Situation muss der Gastronom aber zunächst auf kleinerer Flamme starten, die Abstände zwischen den Tischen haben Priorität. Das Haus bietet im Innenbereich Platz für 80 Gäste, auf der Terrasse könnten genauso viele sitzen, was derzeit aber nicht möglich ist.

Valdet Rama beschreibt sich als eingefleischten Bremer und „Freund von Kohl und Pinkel“. Das soll sich auch auf der Speisekarte niederschlagen. Grünkohl genau wie Pfifferlinge wird es zur Hauptzeit bei Martens-Wulfhoop geben, „gut-bürgerlich“ sollen die Gäste dort auch weiterhin essen können: Schnitzel und Roulade stehen genau wie Knipp und Labskaus auf der Speisekarte. Steffen Adam ist als Eigentümer froh, dass es weitergeht. „Ich freue mich, dass das geklappt hat“, sagt er. Das gilt auch für den neuen Pächter: „Wir haben sehr viel Herzblut reingesteckt. Es ist eine Tradition von vier Generationen, die auf unseren Schultern lastet und der wir gerecht werden wollen.“