Am 31. Mai öffnet das Bistro Brazil zum letzten Mal. (Laura Stief)

1983 eröffnete das Bistro Brazil am Ostertorsteinweg 83. Jetzt, am 31. Mai, ist Feierabend in der legendären Szenebar, die Bremens Viertel maßgeblich mitgeprägt hat. Eröffnet hat sie damals Jürgen Schierholz, alias "Knoxx", der bis vor fünf Jahren die Bar selbst noch geleitet hat. Er könne sich noch erinnern, dass "Kiezgrößen und Lokalpolitiker" im Bistro Brazil bis in die frühen Morgenstunden gefeiert hätten und sogar der österreichische Musiker Falco war schon einmal da, wie Schierholz dem WESER-KURIER 2008 erzählte. Denn schon damals konnte man mindestens bis zum Sonnenaufgang in der Bar feiern.

Die deutsche "Vogue" wählte das Bistro Brazil sogar mal zu den zehn besten "Absturzkneipen" Westdeutschlands. Ein Grund dafür war sicher auch die Musik, die sich mit Konzerten und Partys breit zwischen Jazz, Lounge und Rock auffächerte.

Der jetzige Betreiber, die Bremer Barkeeperlegende Shunil Hossain, muss nun das Geschäft leider aus gesundheitlichen Gründen schließen. Kommenden Donnerstag ist der letzte Tag. (hee)