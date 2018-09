Im Free-Jump-Bereich kann man sich richtig austoben. In Bremen werden 90 Trampoline installiert, die größte Free-Jump-Fläche in einem Jump House bundesweit. (JUMP House / Tom Menz)

Wo sich früher das Space Center befand, geht es ab dem 21. September wieder hoch hinaus. Dann eröffnet im Einkaufszentrum Waterfront das Jump House. Mit einer Fläche von über 6000 Quadratmetern ist der Trampolinpark der größte in Deutschland. Und die Bremer können sich richtig austoben. War man im Dezember noch von acht bis zehn Themenbereichen ausgegangen, werden es nun deutlich mehr. "Es wird mindestens 13 verschieden Bereiche in der Halle geben", erklärt Jump House-Sprecherin Isabel Albrecht auf Nachfrage des WESER-KURIER.

Neben Völkerball auf Trampolinen, Schaumstoffgruben zum Reinspringen oder Trampolin-Basketball wird es auch einige Änderungen gegenüber anderen Jump-House-Parks in Deutschland geben. So wird die Ninja Box, die der Fernsehsendung "Ninja Warrios" nachempfunden ist, über zwei Stockwerke gehen. "Der Parcours ist dann in acht Metern Höhe angesiedelt", erklärt Albrecht. Wer dann fällt, fällt aber weich. Unter dem Parcours wird ein Netz gespannt, in das man fällt. Der Free Jump, also der Bereich, in dem man einfach auf den Trampolinen springen kann, wird über 90 Trampoline haben. "So viele haben wir in keinem anderen Park", so Albrecht.

In der 6000 Quadratmeter großen Halle, die zu Zeiten des Space Parks zum Entertainment-Bereich gehörte, soll auch die komplette Höhe von 15 Metern genutzt werden. "Wir werden einige Neuheiten haben, die es so in noch keinem unserer Parks gibt", verspricht Albrecht. Geplant sind auch Bereich, die nichts mit Trampolinen zu tun haben.

Geöffnet wird das Jump House am 21. September um 13 Uhr. An Wochenenden öffnet der Trampolinpark von 10 bis 22 Uhr, wochentags ist die Vergnügungshalle erst ab 14 Uhr geöffnet. "Die Vormittage sind für Schulklassen reserviert, außer es sind Ferien", so Albrecht. Karten für das Jump House können ab Dienstag gekauft werden. 60 Minuten Springen kosten 14,90 Euro, für 90 Minuten muss man 21 Euro zahlen.

Exklusives Gewinnspiel

Wer den Trampolinpark testen will, bekommt mit dem WESER-KURIER die exklusive Möglichkeit. Wir verlosen 30x2 Freikarten für den Eröffnungstag, an dem unsere Leser von 12 bis 13 Uhr bereits in den Trampolinpark dürfen und damit eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung.

Was man dafür tun muss?

Schreiben Sie uns eine Mail an gewinnspiele(at)weser-kurier.de und sagen Sie uns, warum Sie gerne das Jump House testen wollen. Vergessen Sie dabei bitte nicht Ihren vollen Namen zu erwähnen. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Einsendeschluss ist Samstag, 8. September, um 12 Uhr. Ihre Daten werden nicht gespeichert oder über das Gewinnspiel hinaus an Dritte weitergegeben. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie hier.