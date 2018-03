In Huchtingen wurde ein Kind von einem Transporter erfasst. (dpa)

Bei einem Verkehrsunfall in Bremen-Huchting wurde am Mittwochmittag ein Kind verletzt: Der neun Jahre alte Junge wurde beim Versuch, die Straße zu überqueren, von einem Transporter erfasst. Das Kind kam zur Behandlung in ein Bremer Krankenhaus.

Der Neunjährige hatte gegen 13.30 Uhr die Heinrich-Plett-Allee in Höhe der Haltstelle "Delfter Straße" vor dem Schulbus überquert. Der 41-jährige Fahrer des Renault Kastenwagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der verletzte Junge wurde in eine Klinik gebracht, in Lebensgefahr schwebt er nicht.

Die Heinrich-Plett-Allee wurde in dem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. (röh)