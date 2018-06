Nach einem Unfall auf der Osterholzer Heerstraße ist eine Radfahrerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. (dpa)

Der Fahrer eines Fiats hat am späten Montagabend die Kontrolle über seinen Transporter verloren und dabei eine Radfahrerin frontal erfasst. Wie die Polizei Bremen berichtet, habe die 49-Jährige auf einer Verkehrsinsel in der Osterholzer Heerstraße auf eine grüne Ampel gewartet. Sie sei durch den Transporter auf die Fahrbahn geschleudert und dabei schwer verletzt worden. Die Frau musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wieso der 22-jährige Fahrer des Transporters von der Fahrbahn abgekommen war, ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Osterholzer Heerstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. (var)