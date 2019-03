Start der Landestour mit einem Theaterstück für Schüler und Lehrer war im Februar im Kulturzentrum Schlachthof. (Christian-Arne de Groot)

81 Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern waren 2018 in Bremen aktenkundig geworden. So steht es in der Polizeilichen Kriminalstatistik. Jeder Fall ist einer zu viel, Vorbeugung nötig. Die bundesweite Initiative „Trau dich!“ hat sich diese Prävention auf die Fahnen geschrieben. Erstmals wird sie dieses Jahr in Bremen aktiv.

„Trau dich!“ heißt auch ein Theaterstück der Initiative. Etwa 500 Schüler und ihre Lehrer haben es am Ende Februar im Jugendzentrum Schlachthof gesehen, teilt die Initiative mit. Drei zusätzliche Aufführungen in Bremen seien geplant, die nächste am Montag, 11. März, im Theater am Leibnizplatz.

Etwa 2000 weitere Kinder aus sechsten Klassen im Land Bremen könnten mit den drei Aufführungen erreicht werden, erklärt die Initiative des Bundesfamilienministeriums und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Zugleich würden Eltern mit Info-Abenden angesprochen. Sie erhielten unter anderem Hinweise für das Gespräch mit ihren Kindern. Außerdem sollen sich gut 200 Bremer Lehrkräfte in Veranstaltungen zum Thema fortbilden.

Beratungsstellen und Hilfsangebote

Ziel der Kampagne sei es, „Mädchen und Jungen über ihre Rechte aufzuklären, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sie zu informieren, wo sie im Falle eines Übergriffs Hilfe finden“. Die Schirmherrschaft für Bremen übernehmen Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) und Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD).

„Wir sind gut beraten, unseren Kindern das Rüstzeug mitzugeben, damit sie Alarmsignale rechtzeitig bemerken – und sich frühzeitig bemerkbar machen“, erklärte Stahmann. Und Bogedan betonte: „Prävention und wirksame Hilfsstrukturen müssen überall ansetzen – im Elternhaus, im Sportverein, im religiösen Bereich, in Kitas und Schulen. Verdachtsfälle dürfen nicht verschwiegen werden, Kinderschutz muss oberste Priorität haben.“

Bremen ist das zehnte Bundesland, das mit „Trau dich!“ kooperiert, heißt es. Bundesweit werde die Initiative bis 2022 fortgeführt. Bei Bedarf könne es weitere Aufführungen in Bremen geben. Die Initiative verweist auch auf das Online-Portal www.trau-dich.de mit Informationen für Mädchen und Jungen. In einer Datenbank finden sie dort Beratungsstellen und Hilfsangebote in ihrer Nähe. Für die niedrigschwellige Hilfe kooperiert die Bundeszentrale mit der kostenfreien „Nummer gegen Kummer“ (116111), einem Beratungstelefon für Kinder und Jugendliche.