Bernd Hockemeyer (Mitte) beim Jahresempfang der Handelskammer Bremen in der Jacobs University 2014. Links neben ihm der damalige Bürgermeister Jens Böhrnsen. (Christian Kosak)

Trauer um Ehrenbürger Bernd Hockemeyer: Der Unternehmer, Politiker und Mäzen ist am Sonnabend im Alter von 84 Jahren gestorben. Sein Wirken würdigte die Bürgerschaft an diesem Morgen mit einer Schweigeminute. Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff erklärte, sein Tod reiße „eine große Lücke in unsere Stadtgesellschaft“. Der gebürtige Bremer Hockemeyer hat sich in zahlreichen Funktionen und Ehrenämtern um das Gemeinwohl verdient gemacht. Von 1975 bis 1979 war er als CDU-Abgeordneter Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, von 1997 bis 2000 amtierte er als Präses der Handelskammer. Große Verdienste hatte er auch am Aufbau der International University Bremen (IUB).

Als Gründer der Bernd und Eva Hockemeyer Stiftung war er im Jahr 2000 maßgeblich an der Rückführung bedeutender Kunstwerke aus Russland beteiligt. Das Rathaus wird aus Anlass des Todes von Bernd Hockemeyer an diesem Mittwoch mit Trauerflor beflaggt.