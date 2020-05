Die frühere Bremerhavener Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Lückert ist am Mittwoch gestorben. (Frank Thomas Koch)

Die Bremerhavener Stadträtin und frühere Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Lückert (SPD) ist am Mittwoch im Alter von 77 Jahren gestorben. Stadtverordnetenvorsteher Torsten von Haaren in einem Nachruf: „Brigitte Lückert zeichnete aus, dass sie zuhören konnte, dass sie verlässlich war und dass sie sich vor allem für die Schwachen in unserer Gesellschaft eingesetzt hat. Dabei lag ihr vor allem am Herzen, jungen Menschen über Bildung eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und ihnen Lebensperspektiven zu geben.“ Noch am Mittwoch habe der Magistrat ihr Genesungswünsche schicken wollen, wenig später erreichte ihn dann die Nachricht vom Tod Lückerts.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SDP) würdigte Brigitte Lückert als eine Politikerin, die er menschlich, fachlich und wegen ihrer politischen Überzeugung geschätzt habe. „Sie war leidenschaftliche Bremerhavenerin, noch mehr aber leidenschaftliche Sozialdemokratin.“ Bis zum Schluss habe sie sich als Gesundheitsdezernentin mit ganzer Kraft der Bekämpfung der Corona-Pandemie gewidmet.

Respekt über Parteigrenzen hinweg

Im Namen der FDP schreibt deren Fraktionsvorsitzender Hauke Hilz: „Mit Brigitte Lückert ist eine geschätzte Politikerin und überzeugte Demokratin verstorben. Mit ihrer politischen Leidenschaft, einem großen Herz und ihrem großen Engagement hat sich Brigitte Lückert in der Bremerhavener Kommunalpolitik den Respekt über Parteigrenzen hinaus verdient.“

Lückert wurde 1943 in Breslau geboren. Die studierte Pädagogin war bis zur Pensionierung im Jahre 2008 als Oberstudiendirektorin an der Humboldtschule Bremerhaven tätig. 1971 trat sie in die SPD ein, war von 2008 bis 2015 ehrenamtliche Stadträtin für den Bereich Gesundheit, anschließend bis 2019 Vorsteherin der Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung. Seit Sommer 2019 war sie erneut als ehrenamtliche Stadträtin aktiv.