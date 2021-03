Heidrun Gitter ist im Alter von 60 Jahren gestorben. (Karsten Klama)

Die Präsidentin der Bremer Ärztekammer, Heidrun Gitter, ist am Montag im Alter von 60 Jahren gestorben. „Die Ärztekammer verliert mit Heidrun Gitter eine Persönlichkeit, die stets mit größtem persönlichen Einsatz, hohem Sachverstand, viel Optimismus und einer großen Portion Humor die Belange der Ärzteschaft vertreten hat“, heißt es in einer Mitteilung. Sie sei nach schwerer Krankheit, dennoch überraschend, gestorben.

Seit 2019 war die Medizinerin auch Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, seit 1996 war sie Mitglied der Delegiertenversammlung der Ärztekammer Bremen, seit 2000 im Vorstand der Ärztekammer, dort seit 2008 als Vizepräsidentin. Seit 2012 war sie Kammerpräsidentin und wurde im Januar 2020 für eine dritte Amtszeit gewählt. Seit Mai 2019 war sie zudem Vizepräsidentin der Bundesärztekammer.

"Bis zuletzt arbeitete sie unermüdlich bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie mit. Im Krisenstab brachte sie immer wieder die ärztliche Perspektive ein. Als Vorsitzende der Bremer Impfkommission sorgte sie dafür, dass Menschen in individuell gesundheitlich schwierigen Situationen den dringend benötigten Impfstoff so schnell wie möglich bekommen können", so die Kammer.

Heidrun Gitter wurde am 16. Oktober 1960 in Bremen geboren. Sie studierte in Köln und im US-amerikanischen Detroit Medizin und Rechtswissenschaften. Nach dem Erwerb des Facharztes für Chirurgie in Wiesbaden begann sie 1993 in der Kinderchirurgischen Klinik am Klinikum Bremen-Mitte, wurde dort 1996 Oberärztin, erwarb 1999 den Facharzt für Kinderchirurgie und rückte 2004 auf die Position der leitenden Oberärztin. Seit 2020 ließ sie die Kliniktätigkeit ruhen und widmete sich ausschließlich der Berufspolitik. „Die Bremer Ärztinnen und Ärzte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ärztekammer und alle, mit denen sie zu tun hatte, werden sie vermissen und sich ihrer immer mit Hochachtung und Dankbarkeit erinnern.“