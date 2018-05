Siegfried Breuer prägte nicht nur die Bremerhavener Politik. (fr)

Die SPD in Bremerhaven trauert um Siegfried Breuer. Der Politiker war am Mittwoch nach schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren gestorben. Breuer, der 1973 in die Partei eingetreten war, zählte zu den einflussreichsten Kommunalpolitikern in der Seestadt.

Von 2003 bis 2007 war er Mitglied der Bürgerschaft und übernahm in dieser Zeit auch das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden der Bürgerschaftsfraktion der SPD. Bis 2011 war Breuer auch Vorsitzender der Bremerhavener SPD. Nachdem bekannt wurde, dass er zu Unrecht in den Verwaltungsrat der Bremerhavener Sparkasse gewählt worden war, trat er zurück.

Bremerhavens SPD-Vorsitzender, Wirtschaftssenator Martin Günthner, würdigte Breuer als authentischen Politiker. „Siegfried Breuer war jemand, an dem man sich reiben konnte und der stets mit klarer Stimme und unerschütterlich seine Meinung vertreten hat. Ein durchsetzungsstarker Kommunalpolitiker, dem immer die kommunale Arbeitsmarktpolitik am Herzen lag. Mit der gleichen Kraft setzte er sich als kunstinteressierter Geist leidenschaftlich für die kulturelle Förderung der Vielfalt in Bremerhaven ein. Der Bau der Kunsthalle beispielsweise wäre ohne ihn kaum denkbar gewesen.“

Auch Sönke Allers, Vorsitzender der SPD-Stadtverordnetenfraktion, würdigte den Verstorbenen. „Mit seiner direkten und streitbaren Art hat sich Siggi für Bremerhaven eingesetzt. Und er war auch jemand, dessen Wort und Meinung in Bremen im Rathaus und im SPD-Landesvorstand deutlich Gewicht hatte“, sagte Allers. Breuer gehörte zuletzt dem Ortsverein Lehe an. „Wir haben in Siegfried Breuer einen stets aufmerksamen Beobachter und klugen Ratgeber in unserer Mitte gewusst, der für uns immer ansprechbar war", sagte Vorsitzender Swen Awiszus. Breuer hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.