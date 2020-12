Trauerland-Gründerin Beate Alefeld-Gerges freut sich über die neuen Räume in der Schwachhauser Heerstraße 268a in Horn. (Trauerland)

Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden sowie Trauerland-Gründerin Beate Alefeld-­Gerges strahlen vor Freude über das neue Domizil. Mit dem Umzug aus den bisherigen Gruppen- und Beratungsräumen in der Schwachhauser Heerstraße 63a in das neue Trauerland-Zentrum mit der Hausnummer 268a geht für den gemeinnützigen Verein für trauernde Kinder und Jugendliche ein Traum in Erfüllung: Endlich können das pädagogische und das kaufmännische Team nun an einem Ort gemeinsam arbeiten.

Am liebsten würden sie das mit allen Familien, Ehrenamtlichen, Unterstützern und interessierten Bremerinnen und Bremern feiern und sie dazu in „das neue Kompetenzzentrum“ einladen, sagt Simin Zarbafi-­Blömer, geschäftsführender Vorstand. „Aufgrund der aktuellen Lage ist das in naher Zukunft natürlich nicht möglich.“

Stattdessen hat sich das Trauerland-Team etwas anderes einfallen lassen: Einige Mitarbeitende und Trauerland-Familien wollen am Donnerstag, 10. Dezember, zwischen 16.30 und 17.30 Uhr entlang der rund 2,5 km langen Strecke zwischen dem bisherigen und dem neuen Quartier des Vereins Teelichter hochhalten, während das Vorstandsteam bepackt mit den letzten Kleinigkeiten aus den alten Räumen den Weg zu dem neuen Trauerland-Standort zurücklegt. „Es haben bereits einige Geschäfte angekündigt, ein Licht ins Fenster zu stellen“, berichtet Zarbafi-Blömer.

Viele Ehrenamtliche hätten in den vergangenen Wochen und Monaten gefragt, wie sie uns beim Umzug unterstützen können, berichtet Alefeld-Gerges. Das sei aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht umzusetzen gewesen. „Daher möchten wir mit dieser kleinen Aktion ein Lichtzeichen setzen in einer Zeit, in der wir alle ein bisschen Zuversicht gebrauchen können.“

„Derzeit bieten wir in 16 Gruppen insgesamt 184 Plätze für trauernde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus der gesamten Nordwestregion an“, sagt die Gründerin des gemeinnützigen Vereins. Seit 2004 ist Trauerland anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. 2006 wurde der Oldenburger Standort eröffnet, seit 2018 gibt es eine Außenstelle in Verden.

Gegründet hat Alefeld-Gerges den Verein Trauerland – Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche im Jahr 1999 nach Vorbild des amerikanischen Dougy Centers (http://www.dougy.org) als deutschlandweit erste Einrichtung dieser Art. Der Verein nahm im November 1999 seine Arbeit auf und wurde unter anderem von der Aktion Mensch gefördert. Das Angebot ist im Laufe der Jahre stetig gewachsen.

Trauerland finanziert sein Angebot an Trauergruppen, Einzelberatungen und Beratungstelefon fast ausschließlich über Spenden. Darauf sind die Verantwortlichen stolz. Dem geschäftsführenden Vorstand gehört neben Alefeld-Gerges und Zarbafi-Blömer auch Cornelia Mehrkens an. Die Vorstandsarbeit nehmen sie ehrenamtlich wahr.

Trauerland ist zudem Mitglied im Paritätischen Bremen und Stiftungshaus Bremen. Vor drei Jahren wurde Trauerland-Gründerin Alefeld-Gerges das Bundesverdienstkreuz verliehen. Zu den bekannten Botschaftern des Vereins zählen Ex-Werder-Trainer Thomas Schaaf, Fernsehmoderatorin Bärbel Schäfer und Schauspielerin Sabine Postel. „Neben unseren Botschaftern sind ehrenamtliche Mitarbeiter unentbehrlich für unsere Arbeit“, heißt es. „Viele Angebote sind nur durch ehrenamtliche Unterstützung möglich. Die Möglichkeiten, sich bei uns freiwillig einzusetzen, sind ebenso vielfältig wie die Menschen, die ehrenamtlich tätig sind.“

Ein Info-Abend für ehrenamtlich Interessierte ist für Mittwoch, 27. Januar, geplant. Die erste Grundlagenschulung findet am Sonnabend, 13. Februar, statt. Nähere Informationen gibt es online unter www.trauerland.org und telefonisch unter 0421/ 696 67 20.