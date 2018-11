Farbenfroh und gut besucht: Der Freimarkt war auch in diesem Jahr wieder ein Spektakel. (Christian Walter)

Riesenrad, Losbuden und Sahneeis: Das größte Volksfest Norddeutschlands hat 17 Tage lang in Bremen für Spaß und Gaumenfreuden gesorgt. Die Veranstalter erwarteten bis zum 4. November rund vier Millionen Besucher. Neben Klassikern wie der Wildwasserbahn und der Wilden Maus konnten die Besucher auch Neuheiten ausprobieren wie den höchsten mobilen Kettenflieger sowie ein Action-Fahrgeschäft, mit dem es 42 Meter in die Luft geht. An diesem Sonntagabend wird der Freimarkt beerdigt – nicht für immer, nur bis zum nächsten Jahr.