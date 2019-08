Den Ruf hat das Westbad dem Sparkurs des Landes zu verdanken. (Frank Thomas Koch)

Nein, das hat das Westbad nun wirklich nicht verdient! Boulevard-Schlagzeilen wie diese: „Was wollt ihr in Deutschlands unbeliebtestem Freibad?“ Von den Nutzern des Verbraucherportals Testberichte.de war das Waller Seebad, wie es früher einmal hieß, jüngst zum „unbeliebtesten Freibad Deutschlands“ gekürt worden (wir berichteten).

Ein Selbstversuch in der Zeit, kurz bevor das Ranking veröffentlicht wurde, zeigt nach jahrelanger Westbad-Abstinenz auch viel Gutes: Die Umkleideräume sind tipptopp gestrichen, auch an den Sanitäranlagen und am Kiosk gibt es nichts zu meckern. Das Freibad ist sauber und gepflegt. Die Bademeister so freundlich und hilfsbereit, wie wir sie von jeher kennen. Alexander Vogt, der mit seinem Sprößling letzte Woche das Bad besuchte, hat es kurz und bündig auf den Punkt gebracht: „Kaputtgespart!“ Und genauso ist es.

Seinen unrühmlichen Titel hat das Westbad dem Sparkurs des Landes zu verdanken. Es wurde so lange nichts mehr investiert, bis ein Abriss und Neubau unvermeidlich schien. Letzterer verzögert und verteuert sich in Walle übrigens immer weiter. Im Haushaltsnotlageland Bremen kein Einzelfall, das zeigen das Uni-Bad und das Horner Bad, dessen neue Version wesentlich kleiner ausfallen soll. Dieses Gezänk um die Bremer Bäder ist unwürdig, zumal sie eine wichtige Funktion erfüllen: Schwimmunterricht zu erteilen.

Denn die jüngsten Zahlen der Nichtschwimmer sind alarmierend. Zuletzt hieß es, dass es im Einzugsgebiet des Westbades besonders viele Kinder gibt, die keine Schwimmerfahrung haben: 81 Prozent der Drittklässler können dort nicht sicher schwimmen. In ganz Bremen war es gut die Hälfte der Grundschüler.

Im Online-Ranking wurde zudem unter anderem die zu kleine Liegewiese moniert. Dass von der Wiese nur noch ein Rest übrig ist, hat seinen Grund: Große Teile wurden schon vor vielen Jahren durch die öffentliche Hand in Wohnbebauung umgewidmet. Dazu kam ein weiteres Manko: Irgendwann wurde der Geräuschpegel im Hallenbad unerträglich, weil die Verkleidung der Decken herausgerissen worden war.

Einige Kunden dürften sich außerdem über die neuen Regeln für die Teilnahme etwa an Aqua-Fitness-Kursen geärgert haben. Wer im Anschluss an die Kursstunde noch länger im Westbad verweilen möchte, muss dafür nun ein neues Ticket lösen. Und können einzelne Kurstage wegen einer Erkrankung nicht wahrgenommen werden, verfallen sie ersatzlos, es sei denn, es wird ein ärztliches Attest vorgelegt. Es gibt weitere solcher Beispiele.

Wohlgemerkt, diese unbeliebten Neuerungen gehen nicht auf das Konto des Westbades, sondern auf das der Betreiberin, der Bremer Bäder GmbH. Aber auch im niedersächsischen Umland passt man sich langsam an: So wurde etwa in der Delmenhorster Graft-Therme erst kürzlich die Verweildauer im Schwimmbad inklusive des Aqua-Fitness-Kurses von drei Stunden auf 90 Minuten beschränkt. Ob sich diese Strategie auszahlen wird, bleibt abzuwarten. Erste Protestschreiben, auch seitens der Kundschaft, die aus Bremen in die Delmenhorster Therme abgewandert ist, gibt es bereits ...

Annalena Baerbock, die Co-Chefin der Grünen auf Bundesebene, bezeichnete es jüngst als absurd, dass verschuldete Kommunen ihre Bäder nicht sanieren könnten, weil die Investitionen als freiwillige Aufgabe deklariert seien. Sie hält deutschlandweit für die Sanierung und den Ausbau von Sportstätten und Schwimmbädern einen Betrag von 500 Millionen Euro jährlich für sinnvoll und spricht sich für ein Bundesförderprogramm aus. Richtig so!

Dieser Sonntag, zweiter Versuch im einstmaligen Lieblingsbad im Bremer Westen: Trotz Ferien verlieren sich nur wenige Badegäste im Westbad. Rutsche und Kinderspielplatz sind verwaist. Das Internet-Ranking und die Negativschlagzeilen haben offenbar ganze Arbeit geleistet. Wer in aller Ruhe schwimmen möchte, dem sei das Westbad hiermit ans Herz gelegt.

Unsere Redakteurin ist passionierte Schwimmerin und hat vor einigen Jahren ihrem Lieblingsbad, dem Westbad, den Rücken gekehrt. Heute belegt sie ihre Aquaback-Kurse in einem anderen Schwimmbad.