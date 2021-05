Millionen Menschen in Deutschland nehmen regelmäßig Arzneimittel ein. (Caroline Seidel/dpa)

Das Gesundheitssystem in Deutschland gilt als eines der besten: Der Zugang zur Versorgung ist einfach, es gibt keine Einschränkungen, wer krank ist, hat Anspruch auf Behandlung und Medikamente. Sehen Sie das nicht so? Sie haben Ihr kürzlich veröffentlichtes Buch „Auf Kosten der Patienten?“ genannt.

Gerd Glaeske: Es geht dabei nicht nur um die finanziellen Aspekte – sondern neben der international auch vergleichsweise guten Versorgung um Defizite zulasten der Patientinnen und Patienten: Es geht zum Beispiel um den falschen Einsatz von Arzneimitteln, um eine nicht ausreichende Beratung; darum, dass Fachinformationen und Beipackzettel nicht genügend beachtet werden und das damit verbundene Risiko unerwünschter Wirkungen. Auf Kosten der Patienten bedeutet dann, dass Betroffene in der Folge leider gesundheitlich oftmals nicht besser dastehen, sondern durch bestimmte Arzneimittel vielleicht sogar mehr Schaden angerichtet wird.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Bei der Antibabypille etwa weiß man schon seit Langem, dass die neuen Generationen, was unerwünschte Wirkungen wie die Thrombosehäufigkeit betrifft, schlechter einzustufen sind als die älteren Pillen. Dennoch wurden die neuen Generationen noch immer häufiger verordnet. Die Hinweise auf die bekannten Nebenwirkungen, zu denen auch Depressionen gehören, sind seit Jahren sträflich vernachlässigt worden.

Bevor Arzneimittel zugelassen werden, durchlaufen sie aber doch klinische Studien, in denen auf Wirkung und Nebenwirkungen getestet wird.



Das ist natürlich auch bei den Antibabypillen geschehen. Man muss aber die Zahlenverhältnisse kennen: In der ersten Phase der Studien bekommen gesunde Menschen das neue Mittel, um zu sehen, wie es im Körper abgebaut wird. In der zweiten Phase werden Patienten – in diesem Fall Frauen – einbezogen, die die Pille möchten und damit verhüten wollen. In der letzten Phase werden die Wirkungen bei maximal 2000 bis 3000 Menschen geprüft. Um aber eine Nebenwirkung festzustellen, die 1:1000 Mal vorkommt – das ist eine häufige Nebenwirkung -, braucht man wenigstens 3000 bis 4000 Patientinnen. Bei einem Verhältnis 1:10.000 Mal sind es 30.000 bis 40.000 Menschen.

Was zeigt dies?

Dass man mit der Zulassung bei vielen Arzneimitteln oft nur ein relativ eingeschränktes Bild hat, was das Auftreten von unerwünschten Wirkungen betrifft. Ein Grund kann sein, dass in die Studien vor allem Menschen einbezogen werden, die möglichst keine oder keine schwerwiegenden Nebenerkrankungen haben. Insofern kommt es darauf an, wenn ein neues Medikament verordnet wird, dass genau hingeschaut und dass sowohl an Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker appelliert wird: Meldet unerwünschte Wirkungen. Das geschieht aber leider zu wenig, sodass man sehr häufig auf Daten aus dem Ausland angewiesen ist. Bei der Pille waren dies vor allem skandinavische Daten, die auf unerwünschte Wirkungen bei den neuen Generationen hingewiesen haben.

Und was haben diese Daten gezeigt?

Bei den älteren Pillen hat man eine Thrombosehäufigkeit von 7 auf 10.000 Frauen, die ein Jahr lang die Pille nehmen. Bei den neueren Generationen ist das Verhältnis 12 bis maximal 14 zu 10.000 „Frauenjahre“. Auch wenn es sich damit trotzdem um eine seltene Nebenwirkung handelt, muss das genau beobachtet werden. Schließlich sind es gesunde Frauen, die solche Pillen zur Verhütung nutzen. Man muss vor allem genügend Forschung nach der Zulassung eines Arzneimittels fördern, um entsprechende Daten für die Sicherheit in der Anwendung von Medikamenten zu bekommen.

Sie warnen auch vor einem falschen Einsatz von Medikamenten - wie kann es dazu kommen und was sind neben unerwünschten Wirkungen die Risiken?

Heilungsprozesse werden unter Umständen verzögert, Erkrankungen können häufiger auftreten oder Arzneimittel verlieren ihre Wirksamkeit, weil Resistenzen entstehen. Trauriger Klassiker dafür ist nach wie vor der Einsatz von Antibiotika. Laut Studien werden in 20 bis 30 Prozent Antibiotika unnötig gegeben. Bei Kinderärzten ist diese Rate mit knapp über 20 Prozent niedriger. Am niedrigsten ist sie bei HNO-Ärzten mit deutlich unter 20 Prozent.

In welchen Fällen werden Antibiotika unnötig gegeben?

Bei Erkältungskrankheiten oder auch unkomplizierten Harnwegsinfekten bei Frauen werden leider immer noch Mittel eingesetzt, die früher als Panzerschrank-Antibiotika bezeichnet wurden. Diese sollten wegen teilweise nicht mehr reversibler unerwünschter Wirkungen nur in besonders kritischen Fällen benutzt werden. Auch bei Kindern mit Erkältungskrankheiten werden noch Antibiotika verordnet - obwohl man weiß, dass rund 90 Prozent der Erkältungskrankheiten nicht durch Bakterien bedingt sind. Bei Viren helfen Antibiotika aber nicht. Im Gegenteil: Sie verzögern eventuell sogar die Situation. Werden Antibiotika falsch eingesetzt - etwa bei Mittelohrentzündungen - kann sogar die Häufigkeit dieser Entzündungen höher ausfallen. Die Kinder werden anfälliger. Falscher Einsatz kann demnach auch krank machen.

Ein erhöhtes Risiko für unerwünschte Wirkungen besteht gerade auch für Menschen, die mehrere Arzneimittel einnehmen müssen. Medikationspläne sollen dieses Risiko reduzieren.



Sie sind eine Vorwegnahme der Versichertenkarte, auf der diese Angaben gespeichert künftig gespeichert werden sollen – diese Option lässt aber nach wie vor auf sich warten. Insofern war die Medikationsliste auf Papier zunächst kein falscher Weg. Aber: Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Vor allem die niedergelassenen Allgemeinärzte führen die Pläne, nicht alle Fachärzte beteiligen sich daran, weil das nicht optimal geregelt ist. Die Pläne sind vermutlich sehr lückenhaft. Das kann nur über die Digitalisierung gelöst werden.

Gehören auch nicht rezeptpflichtige Arzneimittel auf die Liste?

Das wäre wünschenswert, schon alleine, weil für diese Mittel öffentlich vor allem im Fernsehen geworben werden darf. Dadurch wird die Selbstmedikation oftmals zu einem großen Problem.

Warum?

Nicht rezeptpflichtig heißt für viele Menschen, dass die Mittel kaum Nebenwirkungen haben und nicht immer wird in Apotheken ausreichend gut beraten. Dabei ist der Markt in etwa gleich groß: Es gibt 1,5 Milliarden verkaufte Packungen in Deutschland, die Hälfte ist nicht verschreibungspflichtig. Mehr als 100 Millionen Packungen an Schmerzmitteln werden verkauft, gut drei Viertel davon sind nicht verschreibungspflichtig. Die Botschaft in der Werbung: Tablette schlucken und der Schmerz ist weg. Das ist definitiv nicht im Sinne des Patientenschutzes.

Das Gespräch führte Sabine Doll.

Zur Person

Gerd Glaeske

ist Arzneimittelexperte und Gesundheitswissenschaftler. Der Pharmazeut ist unter anderem Professor am Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen.

Zur Sache

Ausgaben für Arzneimittel

Laut dem Verband der Ersatzkassen (VDEK) hat die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) im Jahr 2019 insgesamt 41,0 Milliarden Euro für Arzneimittel ausgegeben. Dies entspreche einem Anteil von 17,1 Prozent an den Leistungsausgaben. „Somit ist dieser Sektor der drittgrößte nach den Ausgaben für den stationären Bereich, jedoch weniger als halb so groß wie dieser“, heißt es. Die Ausgaben für Arzneimittel sind nach den Zahlen des Verbands in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen, 2014 waren es 33,4 Milliarden Euro.