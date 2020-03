In Norddeutschland demonstrieren seit dem frühen Donnerstagmorgen zahlreiche Landwirte gegen die aktuelle Agrar- und Umweltpolitik (Archivbild). (Niklas Golitschek | www.niklas-golitschek.de)

Landwirte aus Norddeutschland demonstrieren an diesem Donnerstag gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung und der EU. Im Land Bremen sind zwei Kundgebungen angekündigt. Hinter der Aktion steht die neue Bauernbewegung „Land schafft Verbindung“. Sie fordert mehr Wertschätzung für die Landwirte in der Öffentlichkeit sowie faire Lebensmittelpreise. Schärfere Umweltauflagen lehnt sie ab.

Im Bremer Güterverkehrszentrum (GVZ) haben sich am Morgen Landwirte mit rund 350 Treckern zu einer spontanen Versammlung zusammengefunden. Nach Angaben der Polizei kam es im Bereich Merkurstraße, Stromer Landstraße und Ludwig-Erhard-Straße zu Verkehrsbehinderungen. Die Teilnehmer der Demonstration haben sich mittlerweile auf den Weg in Richtung Delmenhorst aufgemacht. Derzeit kommt es daher auf der A281 sowie auf der B75 zu Verkehrsbehinderungen. Ab 15 Uhr ist in Bremen eine weitere Protestaktion geplant. Rund 50 Landwirte wollen sich dann vor dem Deutschen Milchkontor am Flughafen treffen. Bereits gegen 11 Uhr hatten sich einige Landwirte vor dem Milchkontor versammelt.

ℹ️ Update Spontanversammlung #GVZ #Bremen



Die Versammlungsteilnehmer haben nun das GVZ in Richtung #Delmenhorst verlassen. Im Bereich der #A281 und #B75 kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer weiterhin um Geduld. — Polizei Bremen (@BremenPolizei) March 5, 2020

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen auf Twitter mitteilt, muss auf der B212 derzeit mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Demnach sind rund 80 Trecker aus Richtung Nordenham kommen in Richtung Elsfleth unterwegs. Auch aus Bookholzberg haben sich Landwirte auf den Weg zur Demo gemacht. Auch aus Richtung Ganderkesee sind Landwirte unterwegs. Die Polizei schätzt, dass etwa 100 Trecker über die Oldenburger Straße nach Delmenhorst unterwegs sind. Auch hier ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Aus Richtung #Ganderkesee fahren aktuell ca. 100 Trecker über die Oldenburger Straße nach #Delmenhorst und weiter nach #Bremen zur #TreckerDemo. Deswegen ist auch auf dieser Strecke mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Auch hier müsst ihr mehr Zeit einplanen. *ll — Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch (@Polizei_DEL) March 5, 2020

Sternfahrt nach Bremerhaven

Auch in Bremerhaven sind Proteste angekündigt. Die Polizei teilte mit, dass etwa 200 Traktoren in Form einer Sternfahrt ins Stadtgebiet einfahren werden. Aus dem Bremerhavener Süden fahren die Landwirte über die B71 ein. Aus dem Norden über Langen und aus dem Westen über die Fähre Blexen/Bremerhaven. Bis 14 Uhr soll es im gesamten Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Lager von Aldi und Netto blockiert

In Weyhe blockierten Landwirte am frühen Morgen die Einfahrt des Aldi-Zentrallagers. In Ganderkesee stellten Bauern die Zufahrt zum Zentrallager des Lebensmittelhändlers Netto mit mehreren Ackerschleppern zu. Von hier aus ging es für die Bauern weiter zum Güterverkehrszentrum (GVZ) in Bremen.

Bereits am späten Vormittag versammelten sich einige Landwirte vor dem Deutschen Milchkontor am Bremer Flughafen. (fr)

Bis zu 850 Traktoren in Hamburg erwartet

Zudem wollen Landwirte aus Hamburg und der Metropolregion mit einer Sternfahrt und einer Kundgebung (11 Uhr) auf ihre Interessen aufmerksam machen. Zwischen 7 Uhr bis 11 Uhr am Donnerstag müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen in Hamburg einstellen, wie die Polizei mitteilte. Sie rät, die Innenstadt weiträumig zu umfahren und U- und S-Bahnen zu benutzen. Die rund 1000 erwarteten, zum Großteil mit Treckern anreisenden Teilnehmer sollen aus dem Umland auf fünf Routen bis zum Tschaikowskyplatz in der Nähe der Messehallen geführt werden. In Kiel erwartet die Polizei bis zu 850 Traktoren und 1000 Teilnehmer. Zu einer Kundgebung am Landeshaus (11 Uhr) hat sich auch Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht von den Grünen angemeldet.

Am Donnerstagmorgen haben die ersten Teilnehmer mit ihren Treckern Hamburg erreicht. Rund 200 Traktoren befinden sich bereits in oder um die Hansestadt, wie ein Polizeisprecher sagte. Noch sei die Verkehrslage allerdings ruhig.

Im vergangenen November hatten Bauern aus ganz Norddeutschland mit rund 3500 Traktoren in Hamburg gegen die aktuelle Agrar- und Umweltpolitik protestiert. Für die vielfach noch regional verankerte Landwirtschaft und ihre Arbeitsplätze stelle die aktuelle Agrarpolitik, insbesondere die neue Düngeverordnung, eine ernstzunehmende Gefahr dar, teilten die Organisatoren mit. Sie haben in der Hansestadt unter anderen den Hamburger FDP-Bundestagsabgeordneten Wieland Schinnenburg eingeladen.

Angesichts der bundesweiten Proteste im vergangenen Jahr hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) der Branche bei einem „Agrargipfel“ mehr Mitsprache bei neuen Umweltschutzvorgaben zugesichert. Dazu gehört, dass der Bauernverband und die Initiative „Land schafft Verbindung“ ein Konzept für eine „Zukunftskommission“ vorschlagen sollen. Die Organisation moniert, dass sie in den Startlöchern stehe, ihr von der Gegenseite aber keine Aufmerksamkeit entgegengebracht werde.

