Dann kam der Löwe auf ihren Oberarm. Ein großes Tattoo ist es geworden. Löwen sind halt groß. So stark, so stolz. Später landete, etwas weiter unten, auch eine Schildkröte auf ihrer Haut. Die hat etwas, was man bisweilen sehr gut gebrauchen könnte: einen robusten Schutzpanzer. Wer sich den rechten Arm von Elke Seeliger anschaut, der weiß natürlich noch nicht alles über Elke Seeliger. Aber das, wofür sie, wofür ihre Geschichte steht, können der große Löwe und die kleine Schildkröte ganz gut illustrieren. Stärke, Stolz, Schutz, wer wollte das nicht haben im Leben, und Elke Seeligers Biografie zeigt, was für Werte das sind. In Zeiten wie diesen werden Werte wie diese sichtbarer.

Die Tattoos landeten 2016 auf ihrem Körper. Die Bemalung schloss quasi die Zäsur ihres Lebens ab, die knapp drei Jahre zuvor begonnen hatte. Die Zäsur teilte ihr Leben in ein Vorher und ein Nachher. Verglichen mit Corona als Pandemie ist es eine sehr kleine Zäsur, verglichen mit dem Corona-Stress für ihr ganz persönliches Schicksal ist das Virus eher etwas für ein kurzes Schulterzucken. „Corona geht vorbei. Die Welt wird sich weiterdrehen“, sagt sie. Sie will die Krise nicht kleinreden, sie weiß, dass manche existenziell betroffen sind und alle wenigstens irgendwie. Sie kann aber Leute nicht haben, die nach 14 Stay-at-home-Tagen eine Jammertal-Stimmung verbreiten.

Wenig Frischluft und viele Schmerzen

Sie ist selbst auch in mancherlei Hinsicht betroffen, ihre Schwiegermutter, 88 Jahre alt, sollte jetzt ins Altersheim kommen. Das wurde gecancelt. Die alte Dame muss versorgt werden, aber wie? Vor allem aber denkt Elke Seeliger, 47 Jahre alt, bei den Ach-wie-schlimm-Aufstöhnern an die Leute, die wie sie dauerhaft ein Handicap erdulden müssen. „Menschen mit Handicap müssen auf so viel verzichten“, sagt sie. Sie kämen bisweilen über Jahre nicht raus an die frische Luft, nicht nur mal 14 Tage nicht. Sie müssten niederschmetternde Bescheide von der Krankenkasse aushalten. Oder jeden Tag Schmerzen. Ihr Vater, erzählt sie, sei letztes Jahr gestorben. Ein Jahr lang habe er nur an Schläuchen gelegen.

Sie selbst ist vor sechs Jahren im Rollstuhl gelandet. Die Geschichte mit ihrem Handicap, mit ihrem Vorher und Nachher, geht so: Vorher war sie, wie ihr Sohn das immer ausdrücke, „eine Supermama“. War eine fürsorgliche zweifache Mutter mit Heimwerker-Qualitäten. Hat am Haus in Sudweyhe herumgewerkelt oder am Moped. Hat als Brunnenbauerin gejobbt und als Reinigungskraft bei der Gemeinde. Ist begeistert Golf und Motorrad gefahren. Teilte mir ihrem zweiten Ehemann eine Leidenschaft, die für sie mehr als ein Hobby ist: Schießen. Betrieb es dem schlechten Ruf zum Trotz, den Sportschützen und Schützenvereine in einer breiten Öffentlichkeit seit Langem haben. Jeder Amoklauf, jeder Anschlag ramponiert das Image weiter.

Ihre Leidenschaft ist größer als das Image. Das Faszinosum sei für sie, sagt sie, dass sie anders als der Torschütze im Fußball ganz auf sich allein gestellt sei. Sie muss es schaffen, die Hand ruhig zu halten. Sie muss dazu in Einklang mit Körper und Geist gelangen. Sie muss alle Störfaktoren ausblenden können, die im Wettkampf unerwartet auftreten. Mentaltraining sei dabei ebenso wichtig wie Schießtraining. Sie muss die Zehn in der Mitte der Scheibe treffen. Sie allein.

Aufgewachsen in Bremen-Arsten, gehörten Schießstände zu ihrem Leben, seit sie 15 war. Ihr Vater hatte sie mal mitgenommen zum Schützenfest in Huchting. Seitdem fuhr sie immer von Arsten nach Huchting zum Verein. Sie war gut. Mit Anfang 30 kam sie bei den deutschen Meisterschaften im Münchner Olympiastadion mit der Pistole unter die Top Ten. Obwohl sie erst kurz zuvor vom Gewehr auf Pistole umgestiegen war. Sie hatte das, was die Schützen eine gute Handruhe nennen.

Der Weg als Leistungssportlerin schien beendet, als die Kinder kamen. 1992 die Tochter, 1994 der Sohn. Die Ausbildung zur Elektroinstallateurin brach sie ab, die familiäre Organisation habe nicht so geklappt, wie es verabredet gewesen sei. Die Ehe scheiterte und sei 1999 geschieden worden. Fünf Jahre später erhielt die Schützenkarriere, um es bildhaft zu sagen: neues Feuer. Elke Seeliger war inzwischen mit ihrem jetzigen Mann verheiratet, sie hatten das Haus in Weyhe gekauft.

Gehirnwasserkanal drückt auf die Nervenstränge

2013 hatte sie sich erneut für die große Meisterschaft im Olympiastadion qualifiziert. Der Platz war nicht so gut, ihre Punktzahl schon. Diesmal wieder mit dem Gewehr statt der Pistole, das lag schon an der Krankheit, die sie angriff und von der sie noch nichts wusste. Syringomyelie, eine Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Laienhaft beschrieben, bläht sich der Gehirnwasserkanal entlang der Wirbelsäule auf und erdrückt damit Nervenstränge. Unumkehrbar kann der Fuß taub werden, danach die Wade, danach der Oberschenkel. Und so weiter. Wie, wann, warum oder ob überhaupt, weiß man nicht.

Kurz nach dem Wettkampf in München, dem letzten, bei dem Elke Seeliger noch stehend schießen konnte, kamen die Ausfälle im Alltag. Sie stolperte beim Spaziergang mit den Hunden, sie stürzte beim Joggen. Mitten auf der Kreuzung in Weyhe habe sie die Kupplung in ihrem geliebten alten Golf nicht mehr durchdrücken können, erzählt sie. Sie sei mit Warnblinklicht und fünf Stundenkilometern nach Hause geeiert. Habe nur noch geheult. Beim Osterschießen in Bremerhaven habe ihr ein Trainer aus Etzhorn gestanden, dass es schlimm aussehe, wie sie sich bewege. Ein zweites MRT-Bild im Bremer Klinikum Mitte führte zur Diagnose.

Der Mann aus Etzhorn gehörte bereits zu den wichtigen Leuten im Leben nach der Diagnose. Versuch's mal, aus dem Rollstuhl zu schießen, habe er ihr gesagt. Etzhorn wurde zur zweiten sportlichen Homebase neben dem Stammverein in Bassum. Und die Sportschützin Elke Seeliger blieb Sportschützin, jetzt halt als Sportlerin im Rollstuhl. Sie schaffte im reifen Sport-Alter eine weitere Umstellung, nach Gewehr, Pistole und wieder Gewehr jetzt: schießen aus dem Rollstuhl. Ihr Heimwerker-Talent half, Gewehr und Rollstuhl wettbewerbsfähig zu machen, das musste sie wie den Treffer in die Mitte der Scheibe selbst hinkriegen. Ohne Krankenkasse oder Geld vom Verband. Sie bekomme, sagt sie, eine sogenannte Arbeitsunfähigkeitsrente, das füllt das Konto eher übersichtlich.

Im Herbst 2015, rund anderthalb Jahre nach dem unabwendbaren Wechsel in den Rollstuhl, holte sie bei einem Weltcup in den USA die Bronzemedaille. Der Bundestrainer schickte eine Mail, sie bekam Kaderstatus, der bis heute anhält. Sie durfte bei den Paralympics in Rio starten, dort wurde sie Elfte. Sie sagt heute, dass diese 18 Monate von der ersten Rollstuhl-Fahrt bis zum ersten Weltcup-Erfolg eine Achterbahn-Zeit gewesen seien. Sie habe sich daran gewöhnen müssen, dass sie jetzt praktisch einen Meter tiefer als früher lebt. Da unten im Stuhl halt. Mal eben was machen, und sei es auch nur eine Tasse aus dem Schrank da oben holen – vorbei.

Freunde sind für Elke ein Schutzpanzer in schlechten Tagen

Elke Seeliger lächelt, wenn sie davon erzählt. Sie hat Sorgen, na klar. Was bringt die Zukunft? Was hat die blöde Krankheit mit ihr vor? Aber sie ist keine geworden, bei der sich die Mundwinkel gesenkt haben. Sie sei froh, sagt sie, dass alles so Schlag auf Schlag ging nach der Diagnose. Dass sie kaum zum Sinnieren gekommen sei. „Der Sport hat mich wahnsinnig abgelenkt“, sagt sie. Natürlich beherrsche nicht nur das Bild vom stolzen Löwen ihre Gefühlswelt, sie habe permanent Kopf- und Rückenschmerzen, es gebe Tage, an denen sie merkt: Es wird zu viel jetzt. Aufpassen, Elke! Dann brauche sie einen Panzer, wie die Schildkröte, der würde bei ihr aus einem guten Netzwerk von Freunden bestehen, die sie anrufen kann. Sie ist eine geworden, die den Rückzug braucht. Aber keine, die sich – wie so viele mit einer Diagnose, die plättet – zurückgezogen hat.

Im Gegenteil: Die Paralympics in Tokio sind ihr großes Ziel. Mit einer Medaille will sie ihre internationale Karriere beenden. Ihr Ding werde das Schießen aber bleiben, vielleicht auch als Trainerin. Sie sagt: „Ohne Knall kann ich einfach nicht.“

Zur Sache

Auch Paralympics verschoben

Die Paralympics von Tokio sind ebenso wie die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben worden. Die Sportschützin Elke Seeliger, die in Bremen geboren wurde, in Weyhe lebt und als Behindertensportlerin für den SV Etzhorn antritt, war für Tokio qualifiziert, am 31. August, 8 Uhr Ortszeit, sollte in Japan ihr erster Wettkampf losgehen. „Ich hätte gedacht, die ziehen das durch“, sagt sie, die Verlegung habe sie überrascht. Sie sei gut in Form gewesen und habe auf eine Medaille spekuliert, nun sei zunächst „der Wind raus aus den Segeln“. Die gute Nachricht: Laut Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, bleiben alle Qualifikationen für die Paralympics 2020 bestehen. Die Spiele der Sportler mit Handicap sollen nun vom 24. August bis 5. September 2021 in Tokio stattfinden.