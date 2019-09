Musiklehrer Sergej Fuhr begeistert Leonardo fürs Klavierspielen bei den Huchtinger Messetagen. (Scheitz)

Mitten im Roland-Center macht der siebenjährige Leonardo seine ersten Versuche auf dem Klavier. Neben ihm sitzt Sergej Fuhr, Leiter der Musikschule Huchting, und bringt ihm den bekannten Flohwalzer bei. Leonardo kann bisher nur „Alle meine Entchen“ spielen, würde seine Fähigkeiten auf dem Klavier aber gerne deutlich erweitern. Bei den Huchtinger Messetagen im Roland Center hatte er die Möglichkeit, in den Klavierunterricht der Musikschule hineinzuschnuppern.

Bei den Messetagen stellen sich Unternehmen aus dem ganzen Stadtteil vor und geben den Menschen die Möglichkeit, in ihre Angebote hineinzuschauen oder Informationen zu sammeln. Verbunden mit den Messetagen am 28. und 29. September ist traditionell auch ein verkaufsoffener Sonntag im Roland Center. Sergej Fuhr war im zweiten Jahr dabei und bekommt viele positive Reaktionen, wie er erzählte. Die Besucher konnten nicht nur Klavierspielen ausprobieren, auch weitere Instrumente hatte der Musiklehrer ausgelegt. Und: Um zu zeigen, wohin die Reise gehen kann, hatte Fuhr eine Musikschülerin mitgebracht, die das Publikum mit Gesang begeisterte.

Wie Leonardo probierten zahlreiche Huchtinger die Instrumente an Fuhrs Stand aus. Bei der Messe im vergangenen Jahr hatte Fuhr drei neue Saxophon-Schüler gewonnen. In diesem Jahr wollte er weitere Schüler für Instrumente und die Musik begeistern, ganz gezielt auch ältere Musik-Neulinge. Für sie biete er auch Kurse am Vormittag an. Es sei „wichtig für den Geist“ Musik zu machen und sich weiterzubilden, sagte der 36-Jährige.

An einem der anderen Stände warteten Fritz und Erika Lemcke, beide sind seit 61 Jahren verheiratet und kommen schon seit mehreren Jahren zu den Huchtinger Messetagen, wie sie erklärten. Zuerst gab es ein Glas Sekt an dem Stand ihres Zahnarztes, später ließen sie sich an einem Computer-Stand beraten. „Bis ich 100 Jahre alt bin, möchte ich am Computer arbeiten. Danach lasse ich das langsam auslaufen“, sagte der 83-Jährige. Den Computer möchte er zum Online-Banking nutzen, damit er nicht mehr zur Bank gehen muss. Außerdem benötige er seine Wetter-App, um zu gucken, wie geeignet das Wetter zum Golfspielen ist. Dem Huchtinger Ehepaar ist es außerdem wichtig, mit ihren Kindern und Enkeln mithalten zu können.

Anfragen von Senioren gebe es bei den Messetagen recht häufig, sagte der zweite Geschäftsführer von Ahlsek-Computer, Matthias Herbst. Seit 2006 berate er Kunden bei den Huchtinger Messetagen. Da Ahlsek-Computer keinen eigenen Laden habe, sei dies eine gute Möglichkeit. Etwa 30 Gespräche führe er, und rund die Hälfte davon führe über kurz oder lang zu einem Auftrag. Die Fragen, mit denen sich die Kunden an ihn wenden, unterscheiden sich nach Angaben des Geschäftsführers von Jahr zu Jahr. In diesem Jahr habe er häufig Fragen wie die des Ehepaars Lemcke; im letzten Jahr sei es häufig um den Schutz vor Computerviren und um das Thema Datenbereinigung gegangen.

Auch der Tus Huchting war im Roland-Center mit einem Stand vertreten. In diesem Jahr hatte der Verein einen Platz zwischen dem Kinderschminken und den Kooperationspartnern der Krankenkasse AOK. Pierre Lang, Tabea Lange und Jana Langer wollten neue Mitglieder werben. Vor allem der Kindersport komme bisher sehr gut an, „nur die Erwachsenen sind noch etwas schüchtern“, sagte Lange. Es sei ihnen wichtig, die Leute für die vielen Sportangebote des Vereins zu begeistern, aber auch die sozialen Netzwerke des Vereins seien besonders.