Die Kampagne „Zappenduster“ der SWB in Kooperation mit Behörden und Beratungsstellen vermeldet Erfolge: Die Zahl der Energie- und Wassersperren im Land Bremen sei in den vergangenen zwei Jahren um 13,6 % gesunken. „Wir haben eine Wende eingeleitet“, verkündete Projektleiterin Iris Klauck. Sie rief die Kampagne 2015 ins Leben, um eine bessere Kommunikation zwischen den vielen Beratungs- und Anlaufstellen in Bremen und der SWB zu ermöglichen. Weil in Bremen relativ viele Menschen in Armut leben, sei hier das Risiko für Sperrungen groß, erklärte Klauck. Das Thema beschäftigte die Sozialbehörde sehr.

Am Dienstag wurde Resümee gezogen. Klauck zeigte sich zufrieden: „Unsere Arbeit hat sich gelohnt.“ Durch die Initiative könne der Runde Tisch nun Betroffenen gezielter helfen. Der rege Austausch führe dazu, dass Sperrverfahren ausgesetzt und individuelle Ratenzahlungen organisiert werden könnten, so Klauck.

Trotz aller Erfolge dürfe man jetzt aber nicht nachlassen, sind sich alle Vertreter des Runden Tisches einig. Es gebe weiterhin viele Energie- und Wassersperren: 2017 klemmten die Techniker der SWB rund 6400 Mal Anschlüsse von Privatpersonen und Kleinunternehmen ab. Die Gründung eines Härtefallfonds schließt Andrea Klähn, Sachbearbeiterin für Miet- und Energieschulden bei der Sozialsenatorin, weiterhin aus. Das neu eingerichtete Härtefallmanagement habe sich bewährt. „Betroffene müssen nur unbedingt zu den Beratungsstellen gehen, dann können wir eine Lösung organisieren“, sagt Klähn.

Hilfe gibt es im Internet unter www.sos-stromsperre.de.